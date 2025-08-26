spot_img
marți, august 26, 2025
    „Măsuri pentru oameni, nu poveri"

    Social democrații bat monedă pe eliminarea privilegiilor. Aflați la guvernare alături de liberali și userișt, PSD se opune birurilor puse pe seama oamenilor de rând. Prin pachetul 2 de măsuri pregătit de Guvern se urmărește reducerea investiților si scăderea numărului de salariați la stat.
    Social democrații speră ca popunerile colegilor să nu vizeze schimbarea unor oamenii cu alții, așa cum s-a mai întâmplat de când USR a intrat la guvernare.

    ” Reforma trebuie să se întâmple de sus în jos, prin eliminarea privilegiilor categoriilor de lux și prin continuarea investițiilor în dezvoltare! Orice măsură fiscală pe care Guvernul o ia trebuie bine cântărită și explicată întregii societăți. PSD se va asigura că acest lucru se întâmplă. Pachetul 2 de reforme se adresează în special administrației publice locale și centrale, dar are impact direct în viața fiecărei comunități. Avem obligația de a ne asigura că proiectele de investiții începute vor continua, pentru a face mai bună viața fiecărui om, indiferent că trăiește la sat sau la oraș. În cadrul Coaliției ne concentrăm discuțiile pe conținutul Pachetului 2 de măsuri, nu pe funcții și privilegii cum își doresc unii, ci promovând proiectele prin care românii sunt protejați și ajutați să treacă cu bine peste această perioadă”, transmite Mihai Weber.

