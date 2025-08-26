spot_img
    Actualitate

    Grupurile energetice de la Termocentrala Turceni intră în reparații

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    La nivelul Sucursalei Electrocentrale Turceni, parte a Complexului Energetic Oltenia (CEO), au fost programate o serie de lucrări de intervenție care vizează în special izolațiile termice aferente blocurilor energetice aflate în prezent în funcționare. Aceste lucrări sunt considerate esențiale pentru menținerea în parametri optimi a instalațiilor, deoarece izolațiile termice joacă un rol important atât în eficiența procesului de producere a energiei electrice și termice, cât și în reducerea pierderilor de căldură și, implicit, în economisirea resurselor. În lipsa acestor intervenții, randamentul grupurilor energetice ar putea scădea, ceea ce ar genera costuri suplimentare de întreținere și un consum mai ridicat de combustibil.
    În prezent, la Termocentrala Turceni se află în funcțiune două blocuri energetice, dintre care unul este pornit, asigurând producția necesară în sistemul energetic național, iar cel de-al doilea se află în rezervă, putând fi pus în funcțiune la nevoie. Din acest motiv, lucrările trebuie organizate atent, astfel încât să nu afecteze stabilitatea livrărilor de energie. Este prevăzut ca intervențiile asupra izolațiilor să înceapă în cursul acestei toamne, astfel încât să fie finalizate înainte de intrarea în sezonul rece, când consumul de energie și cererea din rețea cresc semnificativ.
    Valoarea estimată a lucrărilor depășește 250.000 de lei, ceea ce reflectă atât amploarea intervențiilor necesare, cât și importanța lor strategică pentru buna funcționare a termocentralei. De regulă, astfel de reparații includ verificarea izolațiilor existente, înlocuirea celor deteriorate, aplicarea unor materiale noi cu eficiență sporită și asigurarea conformității cu normele tehnice și de securitate.
    În paralel cu aceste măsuri de mentenanță, la Turceni există de mai mulți ani discuții privind construirea unui nou grup energetic pe gaze naturale, menit să înlocuiască treptat capacitățile pe bază de cărbune, în contextul obiectivelor asumate de România pentru reducerea emisiilor și tranziția către o producție de energie mai curată. Proiectul urma să fie realizat în parteneriat cu societatea Tinmar, însă, până în prezent, nu s-au făcut pași concreți în teren. Singura etapă finalizată a fost înființarea unei firme dedicate construirii și operării noii centrale pe gaze naturale, însă lucrările propriu-zise de construcție nu au început.
    Astfel, investiția se află abia în fază de proiect, iar perspectivele de implementare rămân incerte, mai ales în condițiile în care piața energiei, reglementările de mediu și resursele financiare disponibile se află într-o continuă schimbare. Cu toate acestea, în Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia se menționează clar faptul că finalizarea grupului pe gaze naturale de la Turceni ar trebui realizată până în anul 2026. Acest termen a fost asumat de companie ca parte a angajamentelor luate în fața autorităților europene, în vederea obținerii sprijinului financiar necesar pentru modernizarea și tranziția unităților energetice din Oltenia.
    În concluzie, lucrările de intervenție la izolațiile termice reprezintă o etapă imediată, cu impact direct asupra funcționării celor două blocuri existente, în timp ce proiectul noii centrale pe gaze se conturează mai degrabă ca o strategie pe termen mediu și lung. Cele două planuri – întreținerea actualelor capacități și pregătirea tranziției către gaze naturale – reflectă dualitatea în care se află astăzi Complexul Energetic Oltenia: pe de o parte, necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune pentru stabilitatea sistemului energetic, iar pe de altă parte, presiunea decarbonării și a alinierii la politicile europene în domeniul energiei.

