spot_img
20.6 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 16, 2025
Altele
    AcasăEvenimentA plecat de la domiciliu și e de negăsit
    Eveniment

    A plecat de la domiciliu și e de negăsit

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    6

    Polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie 66 de ani, din municipiul Motru, despre faptul că, fiica sa, Bunilă Ionela-Camelia, de 41 de ani, cunoscută cu afecțiuni medicale, a plecat de la locuința comună și nu a mai revenit.

    Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că, anterior sesizării, femeia de 41 de ani a fost observată de polițiști pe raza municipiului Motru, ocazie cu care aceasta a menționat că intenționează să meargă cu mijloacele de transport în comun pe raza municipiului, pentru a se plimba.

    În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări în ceea ce privește traseul de deplasare al femeii, ocazie cu care s-a stabilit că aceasta ar fi plecat din Motru în direcția municipiului Târgu Jiu cu un mijloc de transport în comun, fiind efectuate activități specifice, în continuare, pentru identificarea persoanei în cauză.

    Femeia este cunoscută cu plecări repetate de la domiciliu.

    Semnalmente: înălţime 1,68 m, greutate aproximativă 87 kg, ten alb, păr blond, faţă ovală ochi căprui, constituție robustă, prezintă o cicatrice post operatorie în zona gâtului.

    Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare închisă, o jachetă de culoare neagră, fiind încălțată cu papuci de culoare albastră.

    Articolul precedent
    Elevii cu rezultate foarte bune se pot înscrie la Centrul Județean de Excelență Gorj
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!