Primarul Bîrcă aduce astăzi veșmintele Sfintei Parascheva la Turburea

Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, a împărtășit o veste neașteptată membrilor comunității sale. „Cu multă bucurie vă anunț că, prin grija și ajutorul pe care am reușit să îl ofer cu toată dragostea față de comunitatea noastră, în Parohia Turburea de Sus vor fi aduse spre închinare Sfintele Veșminte ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Pentru mine, ca fiu al acestei comune și ca om credincios, este o mare împlinire sufletească să pot contribui la aducerea acestor sfinte binecuvântări, care vor aduce mângâiere, pace și întărire în credință pentru toți locuitorii comunei noastre. Îmi doresc ca acest eveniment să fie un moment de rugăciune, de comuniune și de bucurie pentru fiecare dintre noi. Vă invit pe toți să veniți cu inimă curată și cu credință la această sărbătoare duhovnicească, pentru a ne închina împreună și a mulțumi Sfintei Cuvioase Parascheva pentru ocrotirea ei”, a transmis primarul Ion Bîrcă.

Veșmintele vor fi aduse în Turburea astăzi în jurul orei 17.00.