spot_img
16.9 C
Târgu Jiu
sâmbătă, octombrie 11, 2025
Altele
    AcasăSocialPrimarul Bîrcă aduce astăzi veșmintele Sfintei Parascheva la Turburea
    Social

    Primarul Bîrcă aduce astăzi veșmintele Sfintei Parascheva la Turburea

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    0

    Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, a împărtășit o veste neașteptată membrilor comunității sale. „Cu multă bucurie vă anunț că, prin grija și ajutorul pe care am reușit să îl ofer cu toată dragostea față de comunitatea noastră, în Parohia Turburea de Sus vor fi aduse spre închinare Sfintele Veșminte ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Pentru mine, ca fiu al acestei comune și ca om credincios, este o mare împlinire sufletească să pot contribui la aducerea acestor sfinte binecuvântări, care vor aduce mângâiere, pace și întărire în credință pentru toți locuitorii comunei noastre. Îmi doresc ca acest eveniment să fie un moment de rugăciune, de comuniune și de bucurie pentru fiecare dintre noi. Vă invit pe toți să veniți cu inimă curată și cu credință la această sărbătoare duhovnicească, pentru a ne închina împreună și a mulțumi Sfintei Cuvioase Parascheva pentru ocrotirea ei”, a transmis primarul Ion Bîrcă.

    Veșmintele vor fi aduse în Turburea astăzi în jurul orei 17.00.

    Articolul precedent
    Accident în Piața Mică din Târgu Jiu, un pieton rănit
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    error: Content is protected !!