vineri, septembrie 12, 2025
    Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
    Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    Interes pentru persoanele cu dizabilități. Reprezentanții PSD Gorj au purtat un dialog cu reprezentanții ai acestei categorii. Nicky Simionescu, consultant pentru problemele persoanelor cu dizabilități, a solicitat sprijin pentru ca această categorie vulnerabilă să fie scutită de măsurile fiscale.
    „Oameni buni, ieri am avut bucuria de a discuta cu președintele PSD Gorj, domnul deputat Mihai Weber. Susținerea intereselor persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin continuarea acordării tichetelor sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei lunar, până la sfârșitul anului 2025, reprezintă o dovadă de responsabilitate față de cei care au atâta nevoie de ajutor.
    De asemenea, am vorbit despre proiectul de lege privind eliminarea plății CASS pentru persoanele cu dizabilități, mame, veterani de război și văduve. Am speranța că acest proiect va fi finalizat cu succes și mulțumesc atât domnilor deputați Mihai Weber și Claudiu Manta, cât și întregului grup parlamentar al PSD, pentru susținerea pe care o manifestă față de persoanele vulnerabile din România.
    I-am propus domnului deputat Weber crearea unei baze de date a persoanelor vulnerabile din județul Gorj, pentru care voi face tot ce depinde de mine spre a le ajuta prin ONG-ul pe care îl reprezint, în calitate de președinte al Asociației „Dizabil în slujba comunității”.
    În încheiere, pot să vă spun că mă voi baza în continuare pe sprijinul domnilor parlamentari de la PSD în tot ceea ce voi face pentru a aduce o îmbunătățire vieții persoanelor vulnerabile din România. Eu sunt un om credincios și știu că Dumnezeu îi încearcă pe oamenii buni, de aceea cred că, dincolo de orice, gorjenii vor ști să aprecieze munca pe care dumnealor o depun în interesul nostru.Cu bunul Dumnezeu înainte!”, transmite Nicky Simionescu.

