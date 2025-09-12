spot_img
24.2 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 12, 2025
Altele
    AcasăActualitateCe protocol a semnat ministrul Justiției la Târgu Jiu
    ActualitateHeadlines

    Ce protocol a semnat ministrul Justiției la Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    17
    Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost prezent vineri, 13 septembrie, în municipiul Târgu Jiu. Acesta a semnat un protocol de colaborare între Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Universitatea „Constantin Brâncuși”.
    „Astăzi, 12 septembrie, la sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Municipiul Târgu Jiu a avut loc o întâlnire la care au participat Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, Secretarul general adjunct al Ministerului Justiției, domnul Ion-Claudiu Teodorescu, Consilierul Ministrului Justiției, domnul Marius Tiugan, directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Alina Elena Stănciugelu, Prorectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Municipiul Târgu Jiu, domnul prof. univ. dr. ing. Sorinel-Ștefan Ghimiși, Directorul Penitenciarului Târgu Jiu, domnul comisar şef de poliție penitenciară Teodor Iancu, și domnul Claudiu Sîrbu, ofițer la Penitenciarul Târgu Jiu, în cadrul căreia a fost semnat un protocol de colaborare care va reglementa activitățile de specialitate, destinate personalului din sistemul administrației penitenciare, cadrelor didactice, precum și studenților, inclusiv doctoranzi, ai instituției partenere de învățământ.
    Acest acord de colaborare consolidează capacitatea instituțională și îmbunătățește performanța profesională a angajaților din cadrul sistemului penitenciar românesc.
    De asemenea, prin introducerea unor metode moderne de pregătire, dezvoltarea și derularea unor proiecte comune, stagii de practică și alte activități profesionale și științifice, protocolul semnat astăzi urmărește consolidarea procesului de formare și aplicarea cunoștințelor teoretice, în contexte practice, asigurarea accesului resursei umane din sistemul penitenciar la pregătire permanentă de specialitate, dezvoltarea materialelor necesare pentru formarea continuă a personalului, în diferite specializări, diseminarea bunelor practici din sistem și integrarea în rețele profesionale, atât naționale, cât și internaționale“, au transmis reprezentanții Ministerului Justiției.
    Articolul precedent
    Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
    Articolul următor
    Dino și leopardul, într-un giratoriu din Târgu Jiu
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!