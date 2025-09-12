Ce protocol a semnat ministrul Justiției la Târgu Jiu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost prezent vineri, 13 septembrie, în municipiul Târgu Jiu. Acesta a semnat un protocol de colaborare între Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Universitatea „Constantin Brâncuși”.

„Astăzi, 12 septembrie, la sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Municipiul Târgu Jiu a avut loc o întâlnire la care au participat Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu , Secretarul general adjunct al Ministerului Justiției, domnul Ion-Claudiu Teodorescu, Consilierul Ministrului Justiției, domnul Marius Tiugan, directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna comisar șef de poliție penitenciară Alina Elena Stănciugelu, Prorectorul Universității „Constantin Brâncuși” din Municipiul Târgu Jiu, domnul prof. univ. dr. ing. Sorinel-Ștefan Ghimiși, Directorul Penitenciarului Târgu Jiu, domnul comisar şef de poliție penitenciară Teodor Iancu, și domnul Claudiu Sîrbu, ofițer la Penitenciarul Târgu Jiu, în cadrul căreia a fost semnat un protocol de colaborare care va reglementa activitățile de specialitate, destinate personalului din sistemul administrației penitenciare, cadrelor didactice, precum și studenților, inclusiv doctoranzi, ai instituției partenere de învățământ.

Acest acord de colaborare consolidează capacitatea instituțională și îmbunătățește performanța profesională a angajaților din cadrul sistemului penitenciar românesc.

De asemenea, prin introducerea unor metode moderne de pregătire, dezvoltarea și derularea unor proiecte comune, stagii de practică și alte activități profesionale și științifice, protocolul semnat astăzi urmărește consolidarea procesului de formare și aplicarea cunoștințelor teoretice, în contexte practice, asigurarea accesului resursei umane din sistemul penitenciar la pregătire permanentă de specialitate, dezvoltarea materialelor necesare pentru formarea continuă a personalului, în diferite specializări, diseminarea bunelor practici din sistem și integrarea în rețele profesionale, atât naționale, cât și internaționale“, au transmis reprezentanții Ministerului Justiției.