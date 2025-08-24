CSM Târgu Jiu a câștigat sâmbătă, 23 august, Supercupa Gorjului 2025, după de a trecut de CSC Negomir, la penalty-uri, scor 2-2(1-1) și 5-4 după executarea loviturilor de departajare. Teodor Marian Chirițoiu (min 34 și 49) a reușit dubla în timpul regulamentar de joc. La loviturile de departajare, Alexandru Oprița a apărat penalty-ul decisiv și CSM Târgu Jiu a câștigat Supercupa Gorjului 2025.

CSM Târgu Jiu a început Supercupa Gorjului 2025 cu următorul ”11″: Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Flavius Dumbrăvean, Sebastian Popescu – Bogdan Brășfăleanu, Nicholas Geană, Tudor Pătrășcoiu, Teodor Chirițoiu, Adelin Pîrcălabu(cpt.)- Bebeto Lupuleț. Rezerve: Alexandru Șocu, Adrian Cărămidaru, Marius Miruță, Mario Lupulescu, Albert Filip, Alexandru Lăpădat, Eduard Trăistaru, Florin Șantia, Daniel Dumitrescu.

