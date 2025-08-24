spot_img
    Campionat de fotbal între locuitorii unui cartier din Târgu Jiu

    Tradiția fotbalului din cartierul 9 Mai, blocul 18, s-a păstrat și în vara anului 2025, prin meciul care reunește prieteni din copilărie și aduce laolaltă generații diferite.
    După emoția întâlnirii din 2023, reflectată și în presă, și atmosfera plină de entuziasm din 2024, ediția din acest an a confirmat încă o dată importanța evenimentului pentru comunitatea locală.
    Cupa Cartierului 9 Mai – 2025 a fost câștigată de echipa seniorilor, trofeul fiind înmânat de primarul municipiului Târgu Jiu, prezent la manifestare. Momentul a fost marcat de prietenie, respect și dorința de a păstra vie legătura dintre foștii vecini.
    „Prietenia legată pe viață, amintirile din copilărie și dragostea pentru locurile unde am crescut fac din această întâlnire un moment special al verii”, a declarat Adrian Dăianu.

