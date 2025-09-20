CSM Târgu Jiu a pierdut duelul cu ardelenii. CSM Târgu Jiu -Inter Stars Sibiu 1-2

CSM Târgu Jiu a pierdut vineri, 19 septembrie, pe teren propriu, scor 1-2, cu Inter Stars Sibiu. Partida a contat pentru etapa a 4-a din Seria a 6-a. Golul gorjenilor a fost marcat de Bebeto Lupuleț în minutul 90. În partida din această seară și-a făcut debutul la CSM Târgu Jiu și experimentatul atacant gorjean, Gabriel Dodoi.

CSM Târgu Jiu a cedat în fața Sibiului într-o partidă cu două reprize diferite. Prima repriză a fost una nefastă pentru gruparea gorjeană. În prima parte a jocului, fotbaliștii lui Mario Găman au stat bine la capitolul posesie, dar nu le-a ieșit nimic în plan ofensiv. În plus, băieții lui Găman au făcut ”cadou” două mingi, din care echipa sibiană a scos maximum și a intrat cu două goluri avans la pauză. Repriza secundă a aparținut în totalitate gorjenilor, care au pus o presiune constantă pe echipa adversă în încercarea de a răsturna situația pe tabelă. Ofensiva la poarta sibienilor a fost totală, dar băieții lui Mario Găman au plătit tribut unor ratări enorme, monumentale. Sibiul aproape că nu a mai contat pe faza ofensivă. Oaspeții au mai avut doar o singură oportunitate în repriza secundă. După ce a presat o repriză întreagă în căutarea unui gol care să relanseze partida, CSM a punctat în cele din urmă prin Bebeto Lupuleț, în minutul 90. Gorjenii au fost foarte aproape de a da lovitura în prelungiri, dar mingea a refuzat să intre în poartă. S-a terminat 1-2, dar după aspectul jocului prestat în partea secundă, gorjenii meritau măcar un rezultat de egalitate.

Mario Găman a făcut o scurtă analiză a meciului:

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”Din păcate nu reușim să-i capacităm pe băieți la tot ce le-am transmis săptămâna aceasta. S-au culcat pe o ureche pentru că au obținut o victorie mare la Mediaș, și, în momentul când nu te trezești, și nu ai aceeași atitudine la fiecare moment al jocului, se întâmplă ce s-a întâmplat astăzi. O primă repriză foarte slabă, spre jalnică. O primă repriză modestă, în care ei au marcat două goluri din două greșeli personale. A doua repriză, n-am ce să le reproșez băieților, o repriză impecabilă, cu ocazii imense, situații mari. Cred eu, din punctul meu de vedere, că un rezultat de egalitate era mai aproape de adevăr. Dar, asta este, fotbalul nu te iartă în momentul când ai atitudinea din prima repriză în fața spectatorilor. E o atitudine pe care eu, le-am transmis și acum după meci, nu o s-o accept. Atitudinea și indisciplina nu o să le accept în viața mea, atât cât voi fi antrenor. Asta ar trebui să le dea lor de gândit, pentru că nu ne rezumăm doar la a ști fotbal, a avea calitate, ne rezumăm și la atitudine. Nu ai atitudine și se întâmplă ce s-a întâmplat în prima repriză, nu poți să bați pe nimeni. A doua repriză, într-adevăr, a fost o repriză excelentă, din toate punctele de vedere, cu presiune, cu situații, cu ocazii imense. Din păcate, mingea n-a intrat, dar trebuie să ne ridicăm, trebuie să o luăm de la capăt, pentru că ăsta este fotbal, urmează marți o nouă partidă. Trebuie să învățăm din lucrurile astea, pentru că din nou, repet, ne-am bătut singuri. Este o înfrângere dureroasă, pentru că ați văzut, și astăzi, a venit lumea la stadion, și eu îmi cer scuze în fața lor pentru atitudinea din prima repriză. Din păcate, în a doua repriză nu am fost inspirați la ocaziile foarte mari pe care le-am avut. Ăsta este fotbalul, dar trebuie să ne ridicăm, să muncim mai mult, să vedem lucrurile bine făcute, să continuăm pe acele lucruri, să vedem lucrurile slabe și negative pe care le-am făcut și le-am greșit și s să încercăm pe viitor să le remediem. Vreau o echipă adevărată, vreau o echipă care când pierde, să piardă cu fruntea sus. Îmi asum acest rezultat, dar nu cedez, luptăm cu ce avem și sper ca, pe viitor, lumea să se bucure de un rezultat pozitiv.”