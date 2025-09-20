Victorie la baschet pentru CSM Târgu Jiu

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au câștigat vineri, 19 septembrie, și partida retur din Turul Preliminar al Cupei României, contra CSU ASE București, scor 102-49. Stefan Gribinic a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu, cu 23 de puncte. În Turul 1 al Cupei României, CSM Târgu Jiu se va duela cu Dinamo București.

Calificare la pas pentru baschetbaliștii CSM Târgu Jiu, care s-au impus de o manieră categorică în dubla manșă disputată cu echipa de ligă secundă, CSU ASE București. Dincolo de calificarea în faza următoare, pentru gorjeni a fost o bună oportunitate de a regla anumite aspecte legate de omogenitatea lotului.

În meciul de la București, baschetbaliștii lui Vanja Miljkovic s-au impus în toate cele 4 secvențe ale partidei. Scorul pe sferturi a fost 17-23, 7-22, 10-35, 15-22. Antrenorul croat a început meicul cu următorul ”5”: Ștefan Gribinic, Luca Cârstea, Lewis Djonkam, Alexandru Berca și Collin Cooper. Băieții lui Vanja Miljkovic au făcut abstracție de cele 40 de puncte din meciul tur(98-58), și-au început meciul în forță. Alex Berca a deschis tabela cu o aruncare de 3 puncte, la doar 15 secunde de la startul meciului. Djonkam, Cârstea și Collin Cooper au marcat rând pe rând, iar dunk-ul lui Gribinic a dus avantajul gorjenilor la +9, scor 16-7. Gazdele au încercat să reducă din diferență, dar aruncarea de 3 puncte semnată de Luca Cârstea a dus diferența la +10, scor 21-11. Modibo Diaby a închis primul sfert cu un coș de sub panou, iar CSM Târgu Jiu și-a adjudecat primul sfert cu 23-17.

Ștefan Gribinic a fost omul sfertului 2. Extrema echipei noastre a marcat 10 puncte în actul secund. Andrei Bărăgan a intrat și el bine pe parchet, reușind două coșuri la rând. Collin Cooper, Luca Cârstea și Modibo Diaby au contribuit la zestrea de puncte a CSM-ului din sfertul secund. Apărarea a funcționat la parametri foarte buni. CSM a încasat doar 7 puncte în sfertul 2. Astfel, baschetbaliștii lui Vanja Mailjkovic au câștigat a doaua secvență cu 22-7 și au intrat la vestiare cu +21 pe tabelă, scor 45-24.

CSM Târgu Jiu a început fulminant sfertul 3. Stephanos Ciriperu a marcat de la 3 puncte, Gribinic și-a depășit net adversarii, iar Djonkam, Cooper, Cârstea, Berca și Bărăgan au defilat prin apărarea bucureștenilor. Vlad Ciumbrudean a încheiat cu o aruncare de 3 puncte un sfert perfect pentru gruparea gorjeană, adjudecat cu 35-10, iar tabela indica un 80-34 pentru CSM Târgu Jiu la intrarea în ultimul sfert.

Deși calificarea era acontată de ceva vreme, gorjenii nu au făcut nicio concesie. Ciumbrudean, Gribinic și Cârstea au dublat avantajul pe tabelă, scor 91-45 pentru echipa din Târgu Jiu, care și-a continuat tirul la panoul gazdelor. Trimis în teren, Mihnea Dănău și-a făcut imediat simțită prezența sub panoul advers, gorjeanul reușind să înscrie două coșuri, scor 45-99. CSM Târgu Jiu a încheiat meciul la cote maxime, cu o nouă lovitură de 3 puncte, după o aruncare reușită de tânărul Octavian Badea. S-a terminat 102-49 pentru CSM Târgu Jiu, la capătul unui meci dominat în totalitate din toate punctele de vedere. Antrenorul secund al grupării gorjene, Răzvan Bratoloveanu, este deja cu gândul la dubla cu Dinamo, din următorul tur al Cupei României. Răzvan a făcut un apel către iubitorii de baschet din Târgu Jiu să vină alături de echipă la meciul de săptămâna viitoare contra celor de la Dinamo.