S-a reluat circulația pe Drumul Județean Târgu Jiu – Țicleni, după ce a fost finalizată construcția podului din Dănești

Circulația pe Drumul Județean DJ 663 A, Târgu Jiu – Țicleni, a fost redeschisă de astăzi, după ce lucrările de construcție a unui pod din comuna Dănești au fost finalizate.

Marius Cuțitoiu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a spus că lucrările au fost finalizate cu o săptămână mai devreme: „Se circulă cu anumite restricții, pentru că se lucrează în continuare la modernizarea drumului. Lucrările trebuie finalizate în anul 2027, dar cred că se vor încheia anul viitor, pentru că se lucrează într-un ritm alert“.

Drumul Județean are o lungime de 21 de kilometri. Valoarea investiției se ridică la suma de 92 de milioane lei.

Lucrările sunt executate de o societate din Craiova.