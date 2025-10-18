spot_img
13.8 C
Târgu Jiu
sâmbătă, octombrie 18, 2025
Altele
    AcasăSportCSM Târgu Jiu, duel astăzi cu argeșenii de la Aro Câmpulung Muscel....
    Sport

    CSM Târgu Jiu, duel astăzi cu argeșenii de la Aro Câmpulung Muscel. Partida se dispută de la ora 15.00

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    39

    CSM Târgu Jiu merge în acest weekend în județul Argeș, la Câmpulung Muscel, pentru confruntarea cu Aro Muscelul. Partida contează pentru etapa a 9-a din Seria a 6-a din Liga a 3. Confruntarea cu argeșenii se va disputa sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 15.00.
    După prestația excelentă din etapa trecută, cu liderul SCM Râmnicu Vâlcea, fotbaliștii lui Mario Găman au prins încredere și merg la Câmpulung cu gândul să își îmbunătățească linia de clasament. Antrenorul gorjenilor este convins că pe prestația din meciul cu Vâlcea se poate construi și dacă jucătorii săi vor avea aceeași determinare și implicare, atunci rezultatele pozitive nu vor întârzia să apară, indiferent de adversar.
    Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”Venim după o partidă unde am reușit să avem o prestație solidă din toate punctele de vedere, chiar dacă rezultatul a fost de egalitate, dar eu cred că acestea sunt ingredientele pe care trebuie să mergem de acum încolo, pentru că au simțit și ei pe propria lor piele că, în momentul când faci ce trebuie și faci lucrurile așa cum ar trebui să le faci, lumea e lângă tine, a venit și suportul spectatorilor și atunci oricărei echipe care joacă pe Municipal îi va fi foarte greu să obțină un rezultat pozitiv.”
    Se anunță un meci extrem de disputat, intens, cu două echipe care sunt vecine de clasament. Gorjenii sunt pe locul 9, cu 7 puncte, iar gazdele sunt pe 10, tot cu 7 puncte. Echipa lui Mario Găman stă un pic mai bine la golaveraj. Cele două echipe au stări diferite după etapa trecută. Gazdele vin după o înfrângere la Păușești, scor 0-3, în timp ce gorjenii sunt ceva mai liniștiți, cu un moral mai bun, după prestația din remiza cu Vâlcea. Mario Găman și-a studiat bine adversarul și consideră că echipa din Muscel este mult mai bună decât o arată linia de clasament în acest moment. Pentru un rezultat pozitiv la Muscel, Mario Găman le cere jucătorilor săi mult mai multă atenție pe faza defensivă, dar și concentrare maximă în fiecare moment al jocului.
    Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”Din analizele pe care le-am facut, pentru că eu cunosc foarte bine echipa din Câmpulung, linia de clasament nu corespunde cu prestația lor din anumite jocuri, pentru că este o echipă, din punctul meu de vedere, în primele cinci ale campionatului. Este o echipă care, în timp, cu siguranță zic eu, se va bate cu șanse reale la play-off, pentru că are în componență un nucleu important de jucători, fotbaliști care au evoluat la Mioveni, în Liga a doua, chiar în Liga I, și eu zic că va fi o partidă interesantă, pentru că atât noi, cât și ei, prin prestațiile din anumite meciuri, meritam mai multe puncte. Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri, nu pe prestații, nu pe situații sau ocazii ratate și atunci noi trebuie să fim mai concentrați, exact cum am fost la meciul cu Vâlcea, cu mai puține greșeli în apărare, cu mai multă inspirație în faza de atac și atunci eu zic că rezultatul va fi de partea noastră. Totul se rezumă la faptul că în momentul când ai o situație de a marca, trebuie să o fructifici. În momentul când te aperi, trebuie să nu mai faci greșeli copilărești, de copii și juniori. Eu zic că din punct de vedere fizic stăm bine. Jocul l-am pregătit așa cum trebuie pregătit, la cel mai înalt nivel. Concentrarea băieților și încrederea lor a crescut după acest joc cu Râmnicu Vâlcea, chiar dacă mulți ne dădeau victime sigure, dar trebuie să ieșim de acolo și nu poți să ieși de acolo decât cu determinare, concentrare și ambiție.”

    Articolul precedent
    Amendă de 75.000 de la Apele Române pentru o balastieră din Plopșoru
    Articolul următor
    Festivalul Toamnei organizat la Centrul „Bunicii Comunității” din Peștișani
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!