sâmbătă, octombrie 18, 2025
    Festivalul Toamnei organizat la Centrul „Bunicii Comunității” din Peștișani

    Ieri, la Centrul „Bunicii Comunității” Peștișani, s-a desfășurat Festivalul Toamnei, un eveniment cu adevărat special care a adus împreună generații, tradiții și emoții. Organizat de voluntarii comunității, în parteneriat cu Primăria Peștișani și Asociația Discover Peștișani, festivalul a avut un scop caritabil și a fost dedicat seniorilor din comună – oamenii care, de-a lungul anilor, au pus bazele acestei comunități.
    Atmosfera a fost una de sărbătoare autentică, plină de culoare, muzică și bunătăți tradiționale. Vizitatorii au fost întâmpinați cu miros de sarmale, turtă și pâine de casă, iar zâmbetele și bucuria participanților au transformat ziua într-o adevărată sărbătoare a sufletului.
    Evenimentul a marcat și încheierea proiectului „Dream Art – Acasă la Brâncuși”, derulat cu sprijinul Raiffeisen Bank. Proiectul a adus artă, inspirație și speranță în viața seniorilor din Peștișani, oferindu-le prilejul de a crea și de a redescoperi bucuria exprimării prin artă.
    Sărbătoarea a fost îmbogățită de prezența artiștilor Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, care au adus cântecul popular în mijlocul comunității, precum și de interpretul gorjean Adi Ologu, a cărui voce caldă și autentică a transformat momentul într-o horă a bucuriei și a prieteniei.
    Prin aceste două evenimente, comunitatea din Peștișani a transmis un mesaj puternic: atunci când oamenii se unesc pentru bine, se întâmplă minuni.
    Organizatorii adresează mulțumiri tuturor celor care au oferit timp, energie, emoție și sprijin, contribuind la reușita acestei zile de neuitat.
    Festivalul Toamnei a demonstrat că la Peștișani toamna nu este doar un anotimp, ci o stare de recunoștință și o celebrare a legăturii dintre oameni.
    Mulțumiri speciale către Raiffeisen Bank pentru susținere și implicare.

