Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a fost eliminată din Cupa României

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut și manșa retur din Turul 1 al Cupei României la baschet masculin, în deplasare, cu Dinamo București, scor 62-89, fiind eliminată din competiție.

În partida disputată duminică, 28 septembrie, americanul Collin Cooper a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu, cu 14 puncte. CSM Târgu Jiu a pierdut ambele manșe cu Dinamo București și a părăsit Cupa României, ediția 2025-2026.

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au plecat spre București cu gândul de a încerca o remontada după eșecul suferit în prima manșă, la Târgu Jiu, atunci când au cedat cu 75-86. Dinamo s-a dovedit a fi însă o echipă greu de depășit în acest moment.

Antrenor: „Am avut din nou o rotație scurtă“

Antrenorul croat al CSM Târgu Jiu, Vanja Miljkovic, a făcut o scurtă analiză a partidei de la București: „Pentru noi a fost foarte greu să jucăm două meciuri cu o echipă ca Dinamo într-o perioadă atât de scurtă. Am avut din nou o rotație scurtă, ne-am pierdut din energie și nu am reușit să revenim. Pentru echipa noastră este important orice jucător care lipsește, pentru că suntem o echipă tânără. Aceste meciuri au fost o oportunitate bună pentru noi să jucăm cu o echipă foarte bună și să continuăm munca pe care am început-o cu această echipă. Trebuie să fim concentrați pe jocul nostru și să corectăm greșelile copilărești pe care le-am făcut.”

Cei mai buni marcatori

Cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu a fost Collin Cooper, cu 14 puncte. Americanul CSM-ului a mai avut 2 recuperări și 4 pase decisive. A fost urmat de Modibo Diaby, cu 10 puncte și 8 recuperări. tot cu 10 puncte a terminat meciul și Lewis Djonkam, care a mai avut 7 recuperări și o pasă decisivă.

Alexandru Berca a încheiat partida cu 8 puncte, 2 recuperări și o pasă decisivă. Vlad Ciumbrudean a totalizat 8 puncte, 1 recuperare și 2 asisturi. Luca Cârstea a încheiat partida cu 7 puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă.

Stephanos Ciriperu a încheiat meciul cu 3 puncte, 2 recuperări și o pasă decisivă. Ștefan Gribinic a contribuit cu 2 puncte, 4 recuperări și 5 asisturi.