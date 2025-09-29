spot_img
11.7 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 29, 2025
Altele
    AcasăSportEchipa de baschet CSM Târgu Jiu a fost eliminată din Cupa României
    Sport

    Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a fost eliminată din Cupa României

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    8

    Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut și manșa retur din Turul 1 al Cupei României la baschet masculin, în deplasare, cu Dinamo București, scor 62-89, fiind eliminată din competiție.

    În partida disputată duminică, 28 septembrie, americanul Collin Cooper a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu, cu 14 puncte. CSM Târgu Jiu a pierdut ambele manșe cu Dinamo București și a părăsit Cupa României, ediția 2025-2026.

    Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au plecat spre București cu gândul de a încerca o remontada după eșecul suferit în prima manșă, la Târgu Jiu, atunci când au cedat cu 75-86. Dinamo s-a dovedit a fi însă o echipă greu de depășit în acest moment.

    Antrenor: „Am avut din nou o rotație scurtă“

    Antrenorul croat al CSM Târgu Jiu, Vanja Miljkovic, a făcut o scurtă analiză a partidei de la București: „Pentru noi a fost foarte greu să jucăm două meciuri cu o echipă ca Dinamo într-o perioadă atât de scurtă. Am avut din nou o rotație scurtă, ne-am pierdut din energie și nu am reușit să revenim. Pentru echipa noastră este important orice jucător care lipsește, pentru că suntem o echipă tânără. Aceste meciuri au fost o oportunitate bună pentru noi să jucăm cu o echipă foarte bună și să continuăm munca pe care am început-o cu această echipă. Trebuie să fim concentrați pe jocul nostru și să corectăm greșelile copilărești pe care le-am făcut.”

    Cei mai buni marcatori

    Cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu a fost Collin Cooper, cu 14 puncte. Americanul CSM-ului a mai avut 2 recuperări și 4 pase decisive. A fost urmat de Modibo Diaby, cu 10 puncte și 8 recuperări. tot cu 10 puncte a terminat meciul și Lewis Djonkam, care a mai avut 7 recuperări și o pasă decisivă.

    Alexandru Berca a încheiat partida cu 8 puncte, 2 recuperări și o pasă decisivă. Vlad Ciumbrudean a totalizat 8 puncte, 1 recuperare și 2 asisturi. Luca Cârstea a încheiat partida cu 7 puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă.

    Stephanos Ciriperu a încheiat meciul cu 3 puncte, 2 recuperări și o pasă decisivă. Ștefan Gribinic a contribuit cu 2 puncte, 4 recuperări și 5 asisturi.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 06.10.2025
    Articolul următor
    Gorjean supravegheat cu o brățară electronică pentru violență domestică, acuzat de încălcarea ordinului de protecție
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!