    Eveniment

    Gorjean supravegheat cu o brățară electronică pentru violență domestică, acuzat de încălcarea ordinului de protecție

    Polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 45 de ani, din localitate, a încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de către Judecătoria Târgu Jiu, la data de 4 septembrie, în sensul că nu a răspuns la apelurile telefonice inițiate de polițiști desemnați cu supravegherea persoanelor monitorizate, conform unei alerte.

    „În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

    La data de 30 august a.c., polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare împotriva mamei sale de 70 de ani.

    Potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată – ,,Sistemul informatic de monitorizare electronică (SIME) – brățările electronice” reprezintă cea mai eficientă măsură de protecție pentru victimele violenței domestice în aplicarea ordinului de protecţie provizoriu şi a ordinului de protecţie.

    Acesta este un mecanism prin care agresorii sunt echipați cu un dispozitiv (brățară sau alt tip de emițător), hardware şi, după caz, software apt să transmită în dispeceratele SIME, a datelor de localizare ale agresorului și să limiteze acestuia accesul în zona de protecție stabilită prin ordin judecătoresc. În cazul încălcării acestei restricții, sistemul transmite imediat o alertă către autorități, care pot interveni prompt pentru a preveni un posibil act de violență.

    În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, polițistul inițiază demersurile pentu emiterea ordinului de protecție provizoriu, și, după caz verificarea îndeplinirii condițiilor pentru dispunerea măsurii de purtare a unui dispozitiv electronic de supraveghere.

    De ce este important pentru o victimă a violenței domestice să își exprime acordul pentru obligarea agresorului de a purta permanent aceste brățări electronice de supraveghere:
    • oferă un nivel sporit de protecție, reducând riscul de recidivă a agresorului;
    • permite intervenția rapidă a autorităților, limitând astfel escaladarea actelor de violență;
    • reprezintă un semnal clar pentru agresori că legea îi supraveghează strict și că nu vor putea continua comportamentul abuziv fără consecințe“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

