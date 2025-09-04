Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu debutează pe teren propriu în Liga a III-a

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu se pregătește pentru primul meci pe teren propriu în Liga a 3-a, ediția 2025-2026. Echipa noastră va juca împotriva formației Viitorul Dăești. Partida, care contează pentru etapa a 2-a din Seria a 6-a din Liga a 3-a, este programată pentru vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00.

Pentru fotbaliștii lui Mario Găman a venit și momentul primul meci acasă din Liga a 3-a, un moment mult așteptat atât de băieții lui Găman, cât și de suporterii din Târgu Jiu. Chiar dacă debutul de la Bascov nu a fost cel scontat, CSM Târgu Jiu țintește prima victorie din acest sezon.

„Avem nevoie ca suporterii să fie alături de noi nu doar la victorie“

Bebeto Lupuleț spune că meciul de la Bascov a fost un semnal de alarmă pentru el și colegii săi, dar este convins că formația gorjeană va arată o cu totul altă față la meciul de vineri. Și gruparea vâlceană a pierdut în prima etapă, 1-2 cu Gilortul. Golgheterul CSM-ului din sezonul trecut le cere suporterilor răbdare și încredere și face un apel către publicul din Târgu Jiu să fie alături de echipă la meciul de vineri. Bebeto: „Venim după un meci dificil în care rezultatul nu a fost cel dorit, dar am învățat din greșeli și suntem hotărâți să arătăm o altă față vineri. Avem un grup muncitor, unit, și știm că putem mult mai mult. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să demonstrăm că putem fi o echipă greu de învins. E bine că am primit un semnal de alarmă devreme, știm ce avem de îmbunătățit. Pentru meciul cu Dăești trebuie să fim concentrați și să dăm totul pentru a obține cele 3 puncte. Îmi doresc să marchez la acest meci, îmi doresc să cresc de la meci la meci, să marchez cât mai mult și să îmi ajut ajut echipa, dar important este să câștigăm cele 3 puncte. Avem nevoie ca suporterii să fie alături de noi nu doar la victorie, ci și în momentele mai grele. Le cerem răbdare și încredere, pentru că muncim zi de zi să devenim mai puternici și să aducem rezultatele dorite. Îi așteptăm în număr cat mai mare și le mulțumim pentru sprijin”.