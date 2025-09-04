spot_img
    Distracție la tiroliana din Parcul Debarcader

    Tiroliana amplasată de autorități în Parcul Debarcader are priză la copii. Primii îndrăzneți au probat-o deja. Autoritățile fac apel la părinți să monitorizeze minorii pentru evitarea incidentelor.

    „Atenție – pentru siguranța tuturor, tiroliana trebuie folosită corect și cu respectarea regulilor afișate la fața locului.
    Reguli importante de utilizare:
    • Greutatea maximă admisă: 40 kg
    • Înălțimea maximă: 1,30 m
    • Tiroliana este destinată copiilor, sub supravegherea unui adult.
    • Se folosește un singur copil odată.
    • Este interzis accesul pe traseu sau platformă în timpul folosirii.
    • Se respectă instrucțiunile afișate pentru evitarea accidentelor. Nerespectarea regulilor poate duce la accidentări.Vă așteptăm la locul de joacă din Parcul Debarcader, unde distracția și siguranța merg mână în mână! , transmite societatea Edilitara.

