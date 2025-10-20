Gimnasta din Alimpești, Denisa Golgotă, va participa la Campionatul Mondial de la Jakarta!

România, în pas de aur spre Campionatul Mondial de la Jakarta! Gimnastele României pornesc într-o nouă aventură a performanței, acolo unde talentul, disciplina și eleganța se întâlnesc cu dorința de a duce tricolorul cât mai sus! Sub îndrumarea antrenorilor Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, gimnastele Sabrina Voinea, Ella Oprea, Denisa Golgotă și Ana Maria Mihăiescu – intră în competiție cu încredere, curaj și dorință de victorie. „Suntem pregătite să dăm totul pentru România!” – este mesajul echipei înaintea debutului la Campionatul Mondial de la Jakarta.

Marți, 21 octombrie, ora 9:30 (ora României) – gimnastele României vor evolua în calificările mondiale, anunță Federația Națională de Gimnastică.