spot_img
25.2 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 8, 2025
Altele
    AcasăSportLuptător gorjean, campion național la Lupte pe Plaje
    Sport

    Luptător gorjean, campion național la Lupte pe Plaje

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    57

    Luptătorul gorjean Alexandru Beșliu, legitimat la CSM Târgu Jiu, a cucerit titlul de Campion Național la Lupte pe Plajă, la seniori, la categoria +90 kilograme.

    Sportivul pregătit la CSM Târgu Jiu de antrenorul Mădălin Gorjanu a avut o evoluție spectaculoasă în competiția desfășurată în perioada 4-7 septembrie, la Costinești.

    Unul dintre cei mai titrați sportivi gorjeni în activitate, Alexandru Beșliu, nu a avut rival la malul mării. A cucerit medalia de aur după ce a răpus rând pe rând luptători de prestigiu de la Steaua, Rapid, Cluj Napoca, inclusiv pe campionul de anul trecut la această categorie, sportiv legitimat la Târgu Mureș. Mădălin Gorjanu spune că Alex a făcut un turneu perfect, în care adversarii săi nu au avut nicio o șansă, deși printre cei învinși de Alex s-au numărat și pretendenți la medalia de aur la această categorie. Ambițios, talentat și cu o putere de muncă extraordinară, Alex a cules din nou roadele muncii sale.

    Sportivul gorjean a avut parte de un program intens de antrenamente. Eforturile și munca depusă în ultimele luni s-au concretizat pe nisipul de la malul mării cu titlul de Campion Național la +90 de kilograme, una dintre cele mai dificile, dar și spectaculoase categorii de la seniori. Înfruntările au fost foarte grele, dar Alex s-a dovedit a fi cel mai bun și se întoarce acasă cu medalia de aur.

    „A câștigat 5 meciuri grele, cu cei mai puternici sportivi din țară“

    Mădălin Gorjanu, antrenor secția de lupte a CSM Târgu Jiu, a spus că sportivul gorjean a avut un parcurs perfect: „Alex a făcut un concurs perfect. A câștigat 5 meciuri grele, cu cei mai puternici sportivi din țară, luptători de la Steaua, Rapid, Târgu-Mures, de unde a venit și campionul de anul trecut, și Cluj -Napoca. În finală s-a impus tot împotriva unui titrat sportiv de la Steaua. Mă bucur mult pentru el pentru că știu cât de mult muncește și știu cât își dorește să atingă performanțe cât mai înalte.”

    Articolul precedent
    Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu a transferat un atacant din Gorj cu meciuri în prima liga
    Articolul următor
    Bărbat dat dispărut în urmă cu 20 de ani, găsit în Gorj
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!