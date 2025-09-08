Luptător gorjean, campion național la Lupte pe Plaje

Luptătorul gorjean Alexandru Beșliu, legitimat la CSM Târgu Jiu, a cucerit titlul de Campion Național la Lupte pe Plajă, la seniori, la categoria +90 kilograme.

Sportivul pregătit la CSM Târgu Jiu de antrenorul Mădălin Gorjanu a avut o evoluție spectaculoasă în competiția desfășurată în perioada 4-7 septembrie, la Costinești.

Unul dintre cei mai titrați sportivi gorjeni în activitate, Alexandru Beșliu, nu a avut rival la malul mării. A cucerit medalia de aur după ce a răpus rând pe rând luptători de prestigiu de la Steaua, Rapid, Cluj Napoca, inclusiv pe campionul de anul trecut la această categorie, sportiv legitimat la Târgu Mureș. Mădălin Gorjanu spune că Alex a făcut un turneu perfect, în care adversarii săi nu au avut nicio o șansă, deși printre cei învinși de Alex s-au numărat și pretendenți la medalia de aur la această categorie. Ambițios, talentat și cu o putere de muncă extraordinară, Alex a cules din nou roadele muncii sale.

Sportivul gorjean a avut parte de un program intens de antrenamente. Eforturile și munca depusă în ultimele luni s-au concretizat pe nisipul de la malul mării cu titlul de Campion Național la +90 de kilograme, una dintre cele mai dificile, dar și spectaculoase categorii de la seniori. Înfruntările au fost foarte grele, dar Alex s-a dovedit a fi cel mai bun și se întoarce acasă cu medalia de aur.

„A câștigat 5 meciuri grele, cu cei mai puternici sportivi din țară“

Mădălin Gorjanu, antrenor secția de lupte a CSM Târgu Jiu, a spus că sportivul gorjean a avut un parcurs perfect: „Alex a făcut un concurs perfect. A câștigat 5 meciuri grele, cu cei mai puternici sportivi din țară, luptători de la Steaua, Rapid, Târgu-Mures, de unde a venit și campionul de anul trecut, și Cluj -Napoca. În finală s-a impus tot împotriva unui titrat sportiv de la Steaua. Mă bucur mult pentru el pentru că știu cât de mult muncește și știu cât își dorește să atingă performanțe cât mai înalte.”