    Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu a transferat un atacant din Gorj cu meciuri în prima liga

    CSM Târgu Jiu a obținut semnătura atacantului gorjean Gabriel Dodoi. Fotbalist cu meciuri la Liga 1 și Liga 2, Dodoi a evoluat în cariera sa pentru Pandurii Târgu Jiu, Sepsi OSK sau Rapid.

    Dodoi, care va împlini în curând 27 de ani, a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2025-2026.

    Născut la Târgu Jiu, pe 27 septembrie 1998, Gabriel Dodoi și-a făcut junioratul la Pandurii Târgu Jiu. A debutat la echipa mare în 2016. 18 ani avea Gabriel Dodoi atunci când a debutat în Liga 1, într-un meci Pandurii – ACS Poli Timișoara, scor 2-2. A urmat transferul la CFR Cluj, dar având în vedere tinerețea sa, clubul ardelean l-a împrumutat la Sepsi OSK, iar mai apoi a ajuns, din nou, la Pandurii Târgu Jiu. În 2019, tânărul atacant gorjean, care avea atunci 20 de ani, a ajuns la Rapid București, unde a evoluat în sezonul 2019-2020. Revine la Pandurii Târgu Jiu pentru campionatul 2020-2021, devenid în sezonul respectiv cel mai bun marcator al echipei. După problemele apărute la Pandurii, Dodoi pleacă de la echipă, dar rămâne în Târgu Jiu, și evoluează în perioada 2021-2023, la Viitorul Târgu Jiu. În perioada 2023-2024, Dodoi a mai trecut pe la Chindia Târgoviște, CSM Alexandria, CSM Focșani, dar și la SCM Râmnicu Vâlcea. La aproape 27 de ani, experimentatul atacant a ales să revină acasă și să joace, din nou, pentru o echipă a orașului Târgu Jiu. Dodoi a semnat cu CSM pentru sezonul 2025-2026. 

    Atacantul gorjean a intrat deja în programul de pregătire al echipei și este așteptat să debuteze cât mai curând pentru CSM Târgu Jiu. Am stat de vorbă cu Gabriel Dodoi, iar atacantul de 27 de ani ne-a declarat că este bucuros că poate evolua pentru noua echipă a orașului Târgu Jiu. Într-un scurt interviu, Dodoi a vorbit și despre revenirea pe Municipal, despre obiective, ce l-a determinat să aleagă CSM Târgu Jiu, dar și despre seria în care evoluează gruparea gorjeană. Dodoi a avut și un mesaj pentru suporterii din Târgu Jiu.

