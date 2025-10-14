Preotul de la Cruseț, fost pugilist! Și nu este singurul sportiv care a îmbrăcat sutana

Emil Manda, preot în Parohia Crușeț, a făcut box în tinerețe dar acest lucru nu l-a împiedicat să îmbrace sutana. Se pare că boxul, un sport cu adevărat dur, este însă mai aproape de Dumnezeu.

Asta deoarece preotul din Crușet mai are doi colegi care deși au fost pugiliști s-au apropiat de credința, fiind preoți la in județul vecin, Dolj. Cei trei boxeri au fost surprinși toți într-o fotografie, la Crușet chiar ieri.

„La biserica din Cruseț, judetul Gorj împreună cu trei foști boxerii. Astăzi preoți… Felicitări! De la stânga la dreapta: Chimigeru Marin ( Craiova), Manda Emil ( preotul de la Crușeț), Trăistaru Constantin ( Caracal)”, este mesajul care a primit numeroase felicitări pe Facebook.