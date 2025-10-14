Bălești: Operațiunea de predare a anvelopelor uzate, un succes și de data asta

Primăria Bălești este singura din Gorj care colectează de la cetățenii din comunitate anvelopele uzate.

„Astăzi, 14.10.2025, la nivelul comunei Bălești, s-a desfășurat operațiunea de predare a anvelopelor uzate. Pe această cale, mulțumim cetățenilor care au înțeles utilitatea acestei acțiuni, pe care intenționăm să o repetăm”, a anunțat autoritatea locală.

Prima data această acțiune s-a desfășurat în luna august, când cetățenii comunei Bălești au predat, pentru prima dată autorității locale, anvelopele scoase din uz.

Atunci de pe raza comunei Bălești au fost colectate cantități mari de anvelope uzate, fiind efectuate mai multe curse (14 remorci și 3 autobasculante), anunță primarul Mădălin Ungureanu.