Târgu Jiu
miercuri, octombrie 15, 2025
Altele
    Politic

    Gorjean, candidat la o funcție în PSD la nivel național

    Deputatul de Gorj Mihai Weber se afla pe lista alegerilor interne ale PSD, programate pentru data de 7 noiembrie. Parlamentarul își dorește un nou mandat de secretar general adjunct al Partidului Social-Democrat.
    Social-democrații își vor alege, pe 7 noiembrie, noua conducere. Momentan, singura candidatură pentru poziția de președinte al Partidului Social-Democrat este a președintelui interimar, Sorin Grindeanu. Totodată, europarlamentarul Claudiu Manta va candida pentru funcția de secretar general al PSD.
    “ În prezent, eu sunt secretar general adjunct al partidului și intenționez să candidez tot pentru această funcție. Am aprobat și o modificare de statut pentru a ne clarifica, oarecum, ideologia, pentru a ține pasul cu schimbările care s-au produs și se vor produce, de-a lungul timpului. Partidul Social-Democrat reafirmă că este un partid modern, de centru stânga, care promovează solidaritatea și respectul pentru valorile democratice religioase și tradiționale ale poporului român. S-au pus la punct și detaliile organizatorice, stabilirea conferințelor județene pentru desemnarea delegaților la Congres. Mă bucur că suntem printre primele 6 județe din țară privind numărul de delegați”, a declarat liderul PSD Gorj, Mihai Weber.
    Organizația PSD Gorj va merge la București cu un număr mare de delegați, 87.

