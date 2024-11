Victorie categorică obținută echipa de baschet CSM Târgu Jiu, pe teren propriu

Sala Sporturilor din Târgu Jiu a găzduit, sâmbătă, 16 noiembrie, derby-ul Olteniei din Seria C a Ligii 1 de Baschet Masculin, dintre CSM Târgu Jiu și CS Universitatea Craiova. Echipa pregătită de Giannis Damalis s-a impus categoric, scor 113-46, în fața echipei din Bănie, într-un meci în care Khydarius Smith, cu 23 de puncte, a fost cel mai bun marcator al grupării gorjene.

CSM Târgu Jiu a înregistrat a 4-a victorie consecutivă și este, în acest moment, liderul Seriei C din Liga 1 de Baschet Masculin. Pe sferturi, scorul a fost 34-13, 22-17, 23-9, 34-7.

Antrenorul Giannis Damalis a fost extrem de mulțumit de jocul echipei sale, dar și de faptul că suporterii gorjeni au venit în număr mare la meci: „În primul rând suntem foarte bucuroși că a fost multă lume la meci, foarte mulți copii care au venit la joc și s-au bucurat de baschet. Directorul nostru sportiv face o treabă bună în sensul acesta și suntem mulțumiți în această privință. Sunt satisfăcut pentru că am jucat în toate cele 40 de minute la fel, din prima până în ultima secundă. Băieții au arătat caracter, au arătat atitudine, și asta le-am spus și în vestiar, după meci. E ok că avem numai succese, dar eu vreau să văd echipa că joacă un baschet corect, la fel de bine în toate meciurile, nu cum am jucat de exemplu în meciul cu Târgu Mureș pe care l-am câștigat, dar a fost un meci mai slab”.