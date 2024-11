Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu își consolidează primul loc în Liga 4, după a 14-a victorie consecutivă

CSM Târgu Jiu a înregistrat a 14-a victorie consecutivă în Liga 4! Echipa lui Mario Găman s-a impus cu 5-0, în fața formației CS Vulturii 2 Fărcășești, după ce la pauză a fost 0-0.

Hat trick-ul lui Bebeto Lupuleț (min. 65, 68 și 82), reușita lui Ovidiu Rasoveanu (min. 79) și golul senzațional reușit de Fabian Bărănescu (min. 90+2) au adus victoria pentru CSM Târgu Jiu.

CSM Târgu Jiu a început meciul cu următorul ”11” : Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu– Marian Habet, Albert Cărămidaru, Albert Filip, Tudor Pătrășcoiu, Adelin Pîrcălabu(cpt.)– Bebeto Lupuleț. Pe parcurs au mai intrat: Ovidiu Rasoveanu, Eduard Trăistaru, Mihăiță Miculicean, Mihnea Tutunaru și Mario Țambu.

Echipa lui Mario Găman este de neoprit. Chiar și în condițiile în care oaspeții au trimis în teren o echipă formată aproape în totalitate din jucătorii care evoluează la Liga a 3-a.

Mario Găman: „Trebuie să câștigăm orice meci“

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a spus că a fost o victorie importantă deoarece echipa întâlnită a fost întărită cu jucători din Liga a III-a: „Am întâlnit o echipă care, așa cum o arată și clasamentul din Liga 3, joacă fotbal. Ați văzut că au avut în componență foarte mulți jucători din prima echipă, dar știam că a doua repriză nu pot să țină ritmul, pentru că e greu să joci două meciuri unul după altul și știam că a doua repriză trebuie să venim și noi acolo, să fim mai atenți în fața porții, pentru că am avut și în prima repriză situații foarte multe de a marca. Au avut și ei, într-adevăr, niște situații foarte bune, dar, din fericire, în repriza a doua am fost mai inspirați, mai incisivi, mai determinați și am reușit să marcăm cinci goluri. E o victorie frumoasă împotriva unei echipe care a jucat fotbal și vreau să-i felicit în primul rând pe acești spectatori, care, în ciuda frigului, au venit în număr foarte mare și pe acești copii minunați, care sunt lângă noi mereu și vin să cânte în vestiar. E ceva minunat. Urmează deplasări și mai grele, urmează meciuri și mai grele, în sensul că nu se știe vremea cum va fi, cum vor fi terenurile, dar noi luăm pas cu pas, obiectivul este clar, trebuie să câștigăm orice meci, pentru că avem o echipă care joacă footbal, care vrea să câștige, și am demonstrat, și, astăzi, că, în ciuda primei reprize, noi am meritat victoria”.