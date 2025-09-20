Peste 10.000 de voluntari ies sâmbătă la curățenie în Gorj

Peste zece mii de voluntari s-au înscris pentru a participa astăzi la acțiunea „Let’s Do It, Romania!”, care are avea loc și în județul Gorj.

Evenimentul își propune să transmită un semnal puternic de responsabilitate față de mediu, prin mesajul clar că deșeurile nu își au locul pe câmpuri, pe malurile apelor sau în păduri, ci exclusiv în spațiile special amenajate, conform unui comunicat transmis de ADIS Gorj.

Voluntarii pentru acțiunea „Let’s Do It, Romania!” vor primi saci și mănuși, iar deșeurile colectate vor fi ridicate gratuit de operatorii de salubrizare. O parte dintre materialele necesare desfășurării acțiunii au fost asigurate de Iridex Group Salubrizare, companie implicată activ în susținerea acestei inițiative.

La eveniment vor participa și autoritățile județene: Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu, vicepreședintă a CJ Gorj, prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, alături de ADIS Gorj, în Pădurea Drăgoieni de la marginea municipiului Târgu Jiu.

