11 persoane care munceau „la negru“ la o firmă din Bumbești Jiu, depistate de inspectorii de muncă

11 persoane au fost depistate de inspectorii de muncă în timp ce lucrau fără forme legale al o societate din localitatea Bumbești Jiu.

„În această perioadă, un angajator a fost sancționat cu amenda maximă prevăzută de 200.000 lei, pentru primirea la muncă a 11 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă. Situația a fost constatată pe raza localității Bumbești-Jiu“, a anunțat conducerea ITM Gorj.

Amenzi de aproape 870.000 de lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat, pe parcursul lunii septembrie, un număr de 186 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

„Ca urmare a deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 868.500 lei. Totodată, au fost dispuse 309 măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformitățile și să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare“, se arată într-un comunicat al ITM Gorj.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va continua să acționeze ferm împotriva muncii nedeclarate și a oricăror practici care încalcă drepturile salariaților. Respectarea legislației muncii nu este opțională, ci o obligație legală și morală pentru toți angajatorii. Ne vom asigura, prin controale constante și măsuri corective, că siguranța, sănătatea și legalitatea în relațiile de muncă sunt respectate”, a spus George Romanescu, inspector-șef al ITM Gorj.