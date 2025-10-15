Minor agresat în stradă de alți colegi mai mari. A intervenit poliția!

Mai mulți tiner, minori, s-au luat la ceartă pe o stradă din Târgu Jiu, unul fiind agrest. În urma altercație, mama celui agresat a anunțat poliția.

„La data de 12 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu au fost sesizați de o femeie de 46 de ani, din localitate, despre faptul că, în urmă cu o zi, în jurul orei 18, în timp ce fiul său, de 13 ani, se afla pe strada Muncii, în apropierea unui local tip fast-food, în urma unui conflict spontan, a fost agresat de un alt minor, de 15 ani, din Târgu-Jiu și alți trei tineri pe care îi cunoaște din vedere.

Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale, dar nu a dorit parcurgerea formularului de evaluare a riscului, s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței conform Anexei 2 din Legea 26/2024.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că, între cele două persoane nu există istoric privind fapte de violență”, transmis IPJ Gorj.