Actorii din Târgu Jiu, invitați pe scena Teatrului de Vest din Reșița cu spectacolul „Vacanță în Guadelupa”

Teatrul de Vest din Reșița găzduiește pe 31 octombrie, de la ora 19:00, un spectacol invitat de excepție adus de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu. Publicul va avea ocazia să urmărească piesa „Vacanță în Guadelupa”, regizată de Mircea Cornișteanu, într-un eveniment ce promite să aducă râsete și voie bună în sala de spectacole.

Piesa propune o satiră politică plină de umor, în care un ministru, un caz de șantaj, o vacanță și o avalanșă de încurcături se împletesc într-un ritm alert și irezistibil. Comicul situațiilor și personajele savuroase transformă fiecare scenă într-un adevărat festin teatral, atrăgând publicul într-o poveste care, deși inventată, pare surprinzător de familiară.

Spectacolul este o ocazie rară pentru spectatorii din Reșița de a vedea actori din Târgu Jiu pe scena locală, într-o producție de calitate care combină inteligent satira politică cu umorul accesibil tuturor.

Biletele pentru „Vacanță în Guadelupa” sunt disponibile online pe site-ul teatruldevestresita-cs.ro. Evenimentul promite o seară de teatru plină de energie, râsete și experiențe memorabile pentru întreaga familie.

