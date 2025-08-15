spot_img
    Guvernul mai dă o palmă primarilor. ” Este inacceptabil!”

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Se dorește oprirea definitivă a proiectelor care ajută la dezvoltarea comunităților din România. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a publicat pentru dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care impune limitări semnificative finanțării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Deputatul PSD, Mihai Weber, susține că măsura este inacceptabilă.

    ” Ne opunem proiectului de OUG privind suspendarea contractelor din PNRR în forma actuală! După blocarea programului ”Anghel Saligny”, acum se dorește și blocarea PNRR, adică a marilor proiecte de investiții cu impact major în dezvoltarea României și asupra mediului economic! Măsurile adoptate până acum de Guvern au generat haos și nesiguranță în rândul oamenilor și al mediului economic, nicidecum bunăstare și progres, așa cum ni se promitea.
    Creșterea TVA nu rezolvă problema deficitului, dar afectează puterea de cumpărare a cetățenilor. Reforma din educație nu rezolvă problemele sistemice, ci adâncește diferențele dintre elevi, agravează situația în care se află cadrele didactice și conduce, inevitabil, la abandon școlar. Taxele anunțate pentru mediul de afaceri nu vor aduce mai mulți bani la buget, din contră, vor alunga firmele din România! Eliminarea plafoanelor la energie și gaze au aruncat prețurile în aer și au influențat creșterea inflației! Acum ni se aruncă în față un proiect privind suspendarea contractelor din PNRR! Ordonanța nu a fost discutată în coaliție și nu o vom aviza fără consens politic, așa cum prevede Acordul dintre partide. Nu acceptăm nicio concesie care afectează dezvoltarea României”, transmite parlamentarul.

    Cifrele arată că măsurile luate până în prezent au efect negativ asupra economiei.
    „Este incredibil că nici până acum nu s-a înțeles faptul că investițiile în dezvoltare produc efecte pozitive asupra economiei pe termen lung și foarte lung, iar blocarea proiectelor de orice fel va atrage năpasta peste România. S-a demonstrat clar că măsurile de austeritate adoptate până acum au condus la recesiune, creșterea inflației, scăderea nivelului de trai al oamenilor, instaurarea stării de panică în rândul categoriilor vulnerabile, care nu-și mai pot asigura nici condițiile minime de trai. Suntem într-un impas din care trebuie să ieșim și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a traversa această perioadă!”, a mai transmis Mihai Weber.

    Radu Istudor
