    Actualitate

    Peste 12.500 de voluntari au participat la acțiunea de curățenie națională „Let's Do It, Romania!" în județul Gorj

    Sâmbătă, 20 septembrie 2025, județul Gorj a fost gazda unei ample mobilizări în cadrul campaniei naționale de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”. Conform datelor centralizate de organizatori, peste 12.500 de voluntari au participat la acțiune, stabilind un record local de implicare.
    Voluntarii, proveniți din toate categoriile sociale – elevi, profesori, angajați din instituții, reprezentanți ai autorităților publice și cetățeni care și-au dedicat timpul liber – au contribuit la activitățile de curățenie desfășurate în județ. Coordonarea campaniei a fost asigurată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile de Salubrizare (ADIS) Gorj, structură implicată activ în proiecte de gestionare a deșeurilor.
    Pentru buna desfășurare a acțiunii, voluntarii au primit saci menajeri și mănuși de protecție. Deșeurile colectate au fost ridicate și transportate gratuit de operatorii de salubrizare din județ. Pe raza municipiului Târgu Jiu, sacii au fost colectați de operatorul de salubrizare Polaris M Holding SRL. O parte din resurse, inclusiv echipamentele necesare, au fost furnizate de Iridex Group Salubrizare.
    La activități au participat și reprezentanți ai instituțiilor locale și județene. Printre aceștia s-au numărat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu, vicepreședintă a Consiliului Județean, prefectul Șerban Predescu și deputatul Claudiu Manta. Împreună cu angajații ADIS Gorj, aceștia s-au implicat direct în acțiunile de ecologizare din Pădurea Drăgoieni, la marginea municipiului Târgu Jiu.
    „Evenimentul își propune să transmită un semnal puternic de responsabilitate față de mediu, prin mesajul clar că deșeurile nu își au locul pe câmpuri, pe malurile apelor sau în păduri, ci exclusiv în spațiile special amenajate”, a declarat Luis Popa, directorul ADIS Gorj.
    În perioada următoare, ADIS Gorj va publica datele centralizate privind cantitățile de deșeuri colectate, informații care vor ajuta la evaluarea impactului campaniei și la planificarea unor viitoare acțiuni similare.
    „Let’s Do It, Romania!” rămâne cel mai amplu proiect de implicare socială pentru protecția mediului din țară, având ca obiectiv creșterea responsabilității populației în ceea ce privește colectarea și gestionarea deșeurilor.

    Slujbă de Priveghere în cinstea Sfântului Gherasim, la Mănăstirea Tismana
