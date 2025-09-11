spot_img
20.5 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 11, 2025
    Actualitate

    A murit unul dintre cei mai bravi veterani de război din Gorj

    Maiorul (r) Ion Manasia, din Polovragi, unul dintre puținii de veterani de război gorjeni rămași încă în viață, s-a stins din viață.

    „Gorjul mai pierde astăzi un reper important.    Astăzi, la Polovragi, într-o comunitate din zona de sub munte a județului nostru, care ține la tradiții și oamenii săi, am condus pe ultimul drum un personaj de poveste, locotenent colonelul în retragere al Armatei Române Ioan C. Manasia, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial. A luptat cu cinste sub drapelul României, în perioada februarie 1942 – mai 1945, trecând prin cumplitele bătălii de la Oarba Mureșului, Cluj și Carei, apărând granițele tării și oamenii săi. Stâlp al comunității gorjene, a trăit peste un veac, până la 104 ani, ducând cu domnia sa prin viață istoria vie a locului nostru și amintirea eroilor care au adus libertatea cu sacrificiul lor. Pentru ei, alături de oamenii din Polovragi, a inițiat și ridicat un monument. A lăsat multe semne pe aici, pe la noi, și o familie frumoasă, sănătoasă, unită în jurul principiilor și reperelor care l-au educat și format”, a transmis subprefectul Iani Gâbaciu.

