Leul s-a apreciat chiar dacă inflația a sărit la 9,9%

Prețurile au crescut în perioada august 2024 – august 2025 cu 9,9%, conform INS, față de 7,8% între iulie 2024 – iulie 2025. Față de începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) rata inflaţiei a urcat la 8,1%.

Prognoza de vară a Comisiei Naţionale de Prognoză anticipează pentru sfârșitul anului o inflație de 8,9%, cu o medie anuală de 7,9%. Evoluția prețurilor a afectat estimările privind creșterea PIB, care a fost revizuit în jos de la 1,5%, în prognoza de vară, la 0,6%, urmare a amplitudinii semnificative a şocurilor corecţiilor fiscale, cât şi creşterii preţurilor la energia electrică.

O analiză a BCR Erste anticipează o creștere a inflației în decembrie la 9,7%, faţă de 8,8% cât anticipa anterior, ceea ce va face ca rata de politică monetară să încheie acest an la 6,50%, nivel stabilit în august trecut.

Aceste date negative nu au afectat imediat evoluția monedei naționale. Cursul euro a scăzut de la 5,0733 la 5,0707 lei, într-o ședință agitată în care cotațiile au fluctuat în „dinți de furculiță”, cu un minim de 5,07 și un maxim 5,078 lei.

Prognoza CNP anticipează pentru 2025 un curs mediu anual de 5,04 lei, care ar urma să crească în 2026 la 5,10 lei.

Creșterea inflației nu a afectat piața monetară. Mai mult, indicele ROBOR la 12 luni a scăzut de la 6,85 la 6,83%. Indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,54%, iar cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, la 6,68%.

În așteptarea datelor privind inflația din SUA și ședința de politică monetară a Rezervei Federale, care se va desfășura săptămâna trecută, euro s-a depreciat la 1,1677 – 1,1707 dolari, față de 1,1780 dolari, maxim al ultimelor trei luni, atins marți. În piața locală, cursul monedei americane a urcat de la 4,3297 la 4,3397 lei.

Scăderea euro este pusă pe seama situației socio-politice din Franța, unde proaspăt instalatul premier Sebastien Lecornu s-a confruntat deja cu un val de proteste ale străzii.

Cursul francului elvețian a scăzut de la 5,4353 la 5,4290 lei iar cel al lirei sterline de la 5,8651 la 5,8604 lei.

Metalul galben fluctua între 3.648,10 și 3.614,20 dolari/uncie sub recordul atins marți de 3.659,40 dolari/uncie. Evoluțiile din piețele specializate au afectat prețul gramului de aur care a coborât de la maximul istoric de 508,6964 lei la 505,2770 lei.

Perspectiva atingerii în următoarele de către uncia de aur a pragului de 4.000 dolari, față de 500 – 600 dolari în urmă cu 20 de ani, este alimentată de cererea anuală, atât comercială și a băncilor centrale, care se ridică la circa 5.000 tone.

În regiune, media monedei poloneze a scăzut la 4,2626 zloți/euro, iar cea a monedei maghiare s-a întărit la 392,85 forinți/euro.

Bitcoin creștea joi la 113.732 – 114.482 dolari iar ether a urcat la 4.340 – 4.448 dolari.