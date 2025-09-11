spot_img
20.5 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 11, 2025
Altele
    AcasăActualitateInvestigații RMN contracost la cele mici tarife la Spitalul Județean de Urgență...
    ActualitateHeadlines

    Investigații RMN contracost la cele mici tarife la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    73
    La Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu se pot efectua investigații RMN gratuit, în limita fondurilor alocate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în baza unui bilet de trimitere emis de medicul specialist.
    De asemenea, investigațiile RMN se pot efectua și contracost la cele mai mici prețuri din județul Gorj, cu acces facil, fără liste de așteptare. „Echipa medicală va oferi rezultatele în maximum trei zile lucrătoare pentru investigațiile RMN efectuate în unitatea medicală.
    Programările pentru investigațiile RMN contracost se fac de luni până vineri în intervalul orar 08:00-14:00 la nr de telefon 0786.225.134“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
    Serviciile medicale la cele mai mici prețuri din Gorj includ:
    -angiografie RMN trunchiuri supraaortice-490 lei
    -angiografie RMN craniu-720 lei
    -colangio RMN-340 lei
    -RMN hipofiză cu substanță de contrast-770 lei
    -RMN nativ un segment (cot/genunchi/cranio-cerebral/șold/gât etc)-530 lei
    -RMN abdominal cu substanță de contrast-770 lei
    -RMN coloană cervicală nativ-440 lei
    -RMN coloană cervicală cu substanță de contrast-770 lei
    -RMN sân nativ-590 lei
    -RMN sân cu substanță de contrast-810 lei
    -RMN umăr nativ-550 lei
    -RMN umăr cu substanță de contrast-770 lei
    -uro RMN cu substanță de contrast-1.030 lei
    -RMN pelvin nativ-530 lei.
    Articolul precedent
    Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, la o repriză de o mare surpriză
    Articolul următor
    A murit unul dintre cei mai bravi veterani de război din Gorj
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!