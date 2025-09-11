Investigații RMN contracost la cele mici tarife la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

La Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu se pot efectua investigații RMN gratuit, în limita fondurilor alocate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în baza unui bilet de trimitere emis de medicul specialist.
De asemenea, investigațiile RMN se pot efectua și contracost la cele mai mici prețuri din județul Gorj, cu acces facil, fără liste de așteptare. „Echipa medicală va oferi rezultatele în maximum trei zile lucrătoare pentru investigațiile RMN efectuate în unitatea medicală.
Programările pentru investigațiile RMN contracost se fac de luni până vineri în intervalul orar 08:00-14:00 la nr de telefon 0786.225.134“, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.
Serviciile medicale la cele mai mici prețuri din Gorj includ:
-angiografie RMN trunchiuri supraaortice-490 lei
-angiografie RMN craniu-720 lei
-RMN hipofiză cu substanță de contrast-770 lei
-RMN nativ un segment (cot/genunchi/cranio-cerebral/șold/gât etc)-530 lei
-RMN abdominal cu substanță de contrast-770 lei
-RMN coloană cervicală nativ-440 lei
-RMN coloană cervicală cu substanță de contrast-770 lei
-RMN sân cu substanță de contrast-810 lei
-RMN umăr cu substanță de contrast-770 lei
-uro RMN cu substanță de contrast-1.030 lei
-RMN pelvin nativ-530 lei.
