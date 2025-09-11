Investigații RMN contracost la cele mici tarife la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

La Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu se pot efectua investigații RMN gratuit, în limita fondurilor alocate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în baza unui bilet de trimitere emis de medicul specialist.

De asemenea, investigațiile RMN se pot efectua și contracost la cele mai mici prețuri din județul Gorj, cu acces facil, fără liste de așteptare. „Echipa medicală va oferi rezultatele în maximum trei zile lucrătoare pentru investigațiile RMN efectuate în unitatea medicală.