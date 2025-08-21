spot_img
    Actualitate

    Administratorul unei balastiere de pe râul Gilort, amendat cu 75.000 de lei!

    Inspectorii din cadrul Serviciului Inspecția Bazinală de Apă al Apele Române Jiu (Administrației Bazinale de Apă Jiu) au aplicat o amendă contravențională în valoare de 75.000 lei unei balastiere ce își desfășura activitatea pe raza UAT Bărbătești, județul Gorj.
    La control s-a constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale din albia minoră a râului Gilort fără a respecta prevederile autorizației de gospodărire a apelor, fapt ce a condus la:
    crearea de gropi în albia minoră a râului;
    depozitarea de material direct în albie;
    afectarea echilibrului natural al cursului de apă.
    Pe lângă sancțiunea contravențională, s-a dispus obligația de a înlătura tuburile introduse în albie, cu termen scurt de realizare, pentru readucerea zonei la condiții de siguranță.
    „Intervențiile neautorizate în albiile râurilor reprezintă încălcări grave ale Legii Apelor nr. 107/1996, cu efecte directe asupra mediului și riscuri pentru comunitățile riverane.
    Apele Române Jiu va continua să monitorizeze și să sancționeze ferm orice acțiuni ce aduc atingere resurselor de apă și echilibrului natural.”, conform unei informări.

