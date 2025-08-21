Concurs de baschet pentru copii la Shopping City Târgu Jiu

Pe 22 august, de la ora 18:00, zona Arcade – Energy Kids din Shopping City Târgu Jiu va găzdui un concurs special de baschet, dedicat celor mici. Evenimentul promite energie, voie bună și spirit de competiție, sub deviza „Hai să vedem cine e campionul coșurilor!”.

Competiția este deschisă tuturor copiilor pasionați de sport și mișcare, indiferent de nivelul de experiență. Organizatorii promit o atmosferă prietenoasă, unde distracția va fi pe primul loc, iar fiecare participant va avea ocazia să își testeze îndemânarea și precizia la aruncările la coș.

Un element atractiv al evenimentului este faptul că participarea este gratuită, iar fiecare copil va primi premii, pentru ca bucuria jocului să fie completată și de mici surprize.

Înscrierile se pot face telefonic, la numărul 0775 636 607, dar și direct în ziua concursului, înainte de startul competiției.

Organizatorii îi încurajează pe părinți să își aducă micii campioni pentru o seară de sport și distracție într-un cadru dedicat copiilor, în inima centrului comercial.

