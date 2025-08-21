spot_img
    Actualitate

    Comemorare la Târgu Jiu: Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu”, evocată la 108 ani de la sacrificiul său

    Autoritățile din Gorj au pregătit pentru vineri, începând cu ora 10.00, un eveniment comemorativ la Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu. Manifestarea va aduce un omagiu celei care a rămas în istoria României drept „eroina de la Jiu”, simbol al curajului și al devotamentului față de țară.
    Programul include susținerea de alocuțiuni din partea reprezentanților instituțiilor locale și culturale, depuneri de coroane de flori la monument și un moment evocator prezentat de Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”. Evenimentul are menirea de a păstra vie memoria Ecaterinei Teodoroiu și de a transmite generațiilor actuale exemplul său de sacrificiu și patriotism.
    Pe 22 august 1917, în timpul bătăliei de la Varnița și Muncelu, din Primul Război Mondial, Ecaterina Teodoroiu, aflată în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent, și-a găsit sfârșitul pe câmpul de luptă. A fost lovită de două gloanțe inamice, dar până în ultima clipă a rămas alături de soldații săi. Cuvintele rostite atunci, păstrate în conștiința națională, exprimă forța și demnitatea sa: „Înainte băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!”.
    Ecaterina Teodoroiu este considerată prima femeie ofițer din Armata Română și un reper al spiritului de sacrificiu. Evenimentul de la Târgu Jiu aduce un omagiu nu doar eroinei, ci și tuturor celor care s-au jertfit pe front pentru idealul național.

