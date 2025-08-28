Alergiile netratate pot duce la astm. SJU Târgu-Jiu: consultațiile sunt esențiale

spot_img
    Netratarea alergiilor poate provoca apariția astmului bronșic și a altor afecțiuni grave, avertizează medicul alergolog Simona Coleașă de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.

    În această perioadă, riscul de rinită alergică sau conjunctivită sezonieră este crescut, în special din cauza polenului de Ambrozie, dar și a altor alergeni precum praful, părul de animale sau anumite alimente.

    „Din păcate, vârsta de apariție a alergiilor a scăzut foarte mult. Vedem cazuri încă din primele luni de viață, cu alergii alimentare la proteinele din laptele de vacă sau chiar la alimente aparent banale, precum morcovul sau cartoful. Manifestările pot fi cutanate sau respiratorii, mergând până la astm bronșic alergic. De aceea, recomandăm pacienților să evite automedicația și să vină la consult, pentru că doar medicul alergolog poate stabili un diagnostic și tratament corect”, a explicat dr. Simona Coleașă.

    Cabinetul de alergologie din cadrul Ambulatoriului SJU Târgu-Jiu primește zilnic pacienți din tot județul Gorj și din județele învecinate, fiind monitorizate afecțiuni precum astm bronșic, rinite alergice, urticarii, alergii alimentare, dermatite atopice și de contact. De la începutul anului, peste 1.260 de pacienți au trecut pragul cabinetului.

    Reprezentanții spitalului subliniază importanța prezentării la specialist:
    „Toate persoanele care suspectează că suferă de o alergie trebuie să se adreseze medicului. Consultația este esențială pentru diagnostic și tratament corect”, transmit oficialii SJU Târgu-Jiu.

    Programările se fac pe baza unui bilet de trimitere, la Policlinica Spitalului 700 – Ambulatoriu (strada Progresului, municipiul Târgu-Jiu), de luni până vineri, la numărul de telefon 0253 237 234 – interior 364.

