Doliu în mediul de afaceri gorjean: Nicolae Bîlteanu s-a stins din viață

Nicolae Bîlteanu, cunoscut om de afaceri din comuna Bălești și coproprietar al Complexului Comercial Rodna din Târgu Jiu, a încetat din viață astăzi, după ce a pierdut lupta cu o boală gravă.

Vestea tristă a fost făcută publică de nepoata sa, care a anunțat dispariția celui care a fost un reper în mediul de afaceri local.

Trupul neînsuflețit va fi depus vineri, 29 august, la capela bisericii, iar înmormântarea va avea loc duminică, 31 august, la ora 12.00, la cimitirul din Tămășeștii de Jos.

Nicolae Bîlteanu rămâne în amintirea comunității drept un om puternic, implicat și apreciat de toți cei care l-au cunoscut.

În urmă cu mai mulți ani, acesta și-a pierdut fiul într-un accident de mașină, dramă care l-a afectat foarte mult.