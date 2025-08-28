Târgu Jiu găzduiește Raliul Carpați Retro – ediția a XXVI-a

Între 28 și 30 august 2025, municipiul Târgu Jiu va fi punctul de întâlnire al pasionaților de automobile istorice, odată cu desfășurarea ediției cu numărul XXVI a Raliului Carpați Retro. Evenimentul promite să aducă în prim-plan farmecul inconfundabil al mașinilor de epocă, eleganța clasică și poveștile care însoțesc fiecare vehicul.

Unul dintre momentele de atracție va avea loc vineri, 29 august, când colecțiile auto vor fi expuse în fața Facultății de Inginerie de pe Calea Eroilor, oferind publicului ocazia de a admira îndeaproape aceste bijuterii pe patru roți.

Pe parcursul celor trei zile, Târgu Jiul se va transforma într-o scenă a istoriei automobilului, reunind colecționari, pasionați și vizitatori din întreaga țară.