Ambasadorul Tunisiei în România a participat la deschiderea unei clinici medicale în Târgu Jiu

Sami Nagga, ambasadorul Republicii Tunisia în România, a fost prezent la deschiderea unei clinici medicale în municipiul Târgu Jiu. Aceasta aparține medicului tunisian, Charaf Hmida, care activează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, dar și în alte clinici din București.



„În cadrul eforturilor de valorificare a abilităților tunisiene stabilite în străinătate, domnul Sami Nagga, ambasadorul Republicii Tunisia în România, a luat parte la ceremonia de inaugurare a clinicii Dr. Charaf Hamida, medic radiolog, din orașul Târgu Jiu, România. „În cadrul eforturilor de valorificare a abilităților tunisiene stabilite în străinătate, domnul Sami Nagga, ambasadorul Republicii Tunisia în România, a luat parte la ceremonia de inaugurare a clinicii Dr. Charaf Hamida, medic radiolog, din orașul Târgu Jiu, România.

Clinica oferă multe servicii medicale în zona de specialitate, inclusiv mamografie, cardiologie, neurologie, chirurgie oncologică, chirurgie generală și endocrinologie prin consultații specializate.

Cu această ocazie, acesta i-a adresat calde felicitări medicului tunisian pentru parcursul exemplar și a subliniat importanța luării în considerare a investițiilor în Tunisia, în special în contextul dezvoltării regionale și promovării medicinei specializate în servirea comunităților locale“, a transmis Ambasada Tunisiei din România.

Clinica Senologică Victoria funcționează în sediului fostului Romtelekom din Târgu Jiu și va oferi servicii medicale în următoarele specializări: Mamografie 3D cu tomosinteză, consultație chirurgie generală și oncologică, puncție biopsie mamară, cardiologie, endocrinologie și reumatologie. În cadrul clinicii va funcționa primul mamograf 3 D privat din Târgu Jiu. În plus, vor fi efectuate în premieră pentru județul Gorj puncție biopsie mamară.

Serviciile medicale vor fi oferite de următoarea echipă medicală: Charaf Hmida, medic primar radiologie și imagistică medicală, cu supraspecializare în Imagistică Mamară, Roxana Popescu, medic primar Cardiologie, Florin Bobîrcă, medic primar Chirurgie Generală cu Competență în Chirurgie Oncologică și șef de secție la Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino, Cristina Ene, medic specialist în Reumatologie în cadrul spitalului din Craiova și doctor în științe medicale, și Mădălina Popescu, medic specialist în endocrinologie.