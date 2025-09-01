spot_img
    Eveniment

    Târgu Jiu: Peste o sută de profesori din Gorj au cerut demisia ministrului Educației!

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Timp de o oră, peste o sută de profesorii din Gorj au protestat, astăzi, în fața Inspectoratului Școlar Județean de Gorj. Profesorii au strigat „Demisia” pentru ministrului Educației si pentru premierului Bolojan. Profesorii amenință cu boicotarea festivităților din prima zi a noului an școlar, dar și cu o posibilă declanșare a grevei generale, pe 9 septembrie 2025.

    De la ora 13.00-14.00, zeci de profesori și-au strigat nemulțumirile împotriva actualei conduceri a Ministerului Educației, solicitând demisia ministrului pe care îl consideră principalul vinovat pentru ultimele măsuri luate de Guvern în acest domeniu. Creșterea normei didactice de predare cu 2-4 ore; comasarea unităților de învățământ, creșterea efectivelor de preșcolari / elevi la grupă / clasă; scăderea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora și creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori, sunt principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor din învățământ.

     

    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
