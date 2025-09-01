Consiliul Județean Gorj: A fost semnat contractul pentru studiul de oportunitate privind tratarea deșeurilor municipale

Astăzi a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de oportunitate privind tratarea deșeurilor municipale, un proiect susținut de Consiliul Județean Gorj și ADIS Gorj, a anunțat Anca Bordușanu, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj.

Investiția, estimată la câteva milioane de lei, reprezintă un pas decisiv către un sistem modern și eficient de gestionare a deșeurilor, conform standardelor europene de protecție a mediului.

Potrivit oficialilor, proiectul va aduce mai multe beneficii pentru județ:

reducerea poluării și un mediu mai curat pentru locuitori;

implementarea unor soluții performante pentru colectarea și tratarea deșeurilor;

avantaje directe pentru comunitățile locale și sănătatea oamenilor.

În cadrul vizitei efectuate împreună cu directorul ADIS Gorj, Luis Popa, și cu operatorul care realizează studiul, au fost identificate cele mai potrivite locații pentru stația de tratare a deșeurilor, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor județului.

Consiliul Județean Gorj își arată sprijinul ferm pentru acest proiect, considerat esențial pentru dezvoltarea durabilă și protecția mediului în întreaga comunitate.

„Împreună cu operatorul desemnat pentru elaborarea studiului, am realizat astăzi o vizită în teren pentru a analiza cele mai bune opțiuni de amplasare a stației de tratare. Este esențial ca locația finală să răspundă cât mai bine nevoilor județului și să asigure eficiența investiției.

Este începutul unui proces prin care județul nostru va beneficia de infrastructură modernă pentru gestionarea deșeurilor, cu impact direct asupra calității vieții oamenilor și asupra mediului înconjurător”, a declarat Anca Bordușanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj.

„După finalizarea licitației pentru colectarea deșeurilor, astăzi am făcut un nou pas important: semnarea contractului pentru realizarea studiului de oportunitate privind tratarea deșeurilor municipale. Acest studiu este esențial, pentru că pe baza lui vom întocmi documentația necesară scoaterii la licitație a serviciului de tratare.

Este o etapă importantă, care ne apropie de obiectivul nostru principal: construirea unei stații moderne de tratare a deșeurilor în județul Gorj. O astfel de investiție nu înseamnă doar infrastructură nouă, ci și eficiență, protecția mediului și beneficii directe pentru sănătatea populației”, a declarat Luis Popa, directorul ADIS Gorj.