spot_img
21.6 C
Târgu Jiu
marți, august 19, 2025
Altele
    AcasăEconomicLa Provincia lansează pui grill premium, gata de gătit și își extinde...
    Economic

    La Provincia lansează pui grill premium, gata de gătit și își extinde portofoliul la 8 game de produse

    ninel roventa
    By ninel roventa
    0
    47

    La Provincia, brandul de top al Carmistin The Food Company, adaugă un nou standard de savoare și confort în portofoliu, odată cu lansarea puiului grill premium, gata de gătit.

    Creat special pentru ritmul alert al vieții de zi cu zi, acest produs răspunde așteptărilor familiilor care își doresc să petreacă mai mult timp împreună și mai puțin în bucătărie, tinerilor profesioniști aflați mereu în mișcare dar și persoanelor preocupate de o alimentație sănătoasă, bazată pe ingrediente naturale și, pe cât posibil, produse local.

    Fără adaosuri inutile, pui grill premium, gata de gătit vine condimentat și marinat cu ierburi aromatice pătrunse uniform, oferind un gust echilibrat și savuros.

    Andrei Brumaru, CEO Carmistin The Food Company: „Odată cu lansarea puiului grill premium, gata de gătit, care reprezintă o nouă gamă în portofoliul de produse La Provincia, continuăm cu mândrie tradiția care ne-a consacrat încă de acum două decenii, aceea de a produce alimente la cele mai înalte standarde de calitate, provenite de la păsările din fermele noastre din zona Horezu”.

    Despre Carmistin The Food Company

    Odată cu inaugurarea, în primul trimestru al anului 2025, a celei mai complexe facilități de producție carne pasăre din regiune, Carmistin The Food Company a devenit cel mai performant producător din sectorul avicol din România, cu o capacitate de producție de 120.000 tone carne/an, o cantitate însemnată fiind destinată exporturilor în peste 30 piețe internaționale.

    Din noua unitate, compania livrează deja întreg portofoliul de produse, de la carne proaspătă, la o multitudine de piese tranșate, adaptate tuturor cerințelor și preferințelor consumatorilor de pretutindeni.

    Tot în acest an, după preluarea operațiunilor de nutriție animală de la Cargill, Carmistin The Food Company a devenit lider de piață în producția de furaje, cu o capacitate totală de 95 tone/oră.

    Toate aceste resurse asigură independența operațională a Grupului Carmistin și garantează calitatea constantă a alimentelor livrate pe piața internă și externă. Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cereale, creșterea porcinelor și bovinelor.

    Context de piață

    Conform RaboResearch, consumul de carne de pasăre continuă să crească la nivel mondial cu o rată anuală estimată între 2,5% și 3% datorită avantajului competitiv pe care îl are față de alte surse de proteine. Europa, inclusiv România, se află printre regiunile cu cea mai puternică cerere, susținută de prețuri stabile, preferința consumatorilor pentru produse obținute responsabil și de oferta locală bogată.

    Consumul de carne de pasăre a crescut constant, în ultimii ani, în România, fiind principala sursă de proteină, o tendință menținută datorită accesibilității produselor și a actualelor obiceiuri de consum, orientate tot mai mult spre alimente produse local și de încredere. Carnea de pasăre rămâne în topul preferințelor consumatorilor și datorită versatilității culinare și a caracterului dietetic. Pentru Carmistin The Food Company, o astfel de evoluție se reflectă direct în rezultatele comerciale, în ultimii trei ani compania înregistrând o creștere constantă a vânzărilor, susținută de încrederea consumatorilor în brandul La Provincia și în calitatea produselor din portofoliu, care se va extinde treptat cu alte noi game și tipuri de produse.

    Articolul precedent
    Pericol la Baia de Fier! Intervențiile neautorizate la apă se pedepsesc cu închisoarea
    Articolul următor
    Ambulanță de ultimă generație, în parcul auto al SUA Gorj
    ninel roventa
    ninel roventa
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!