Amenzi de 120.000 de lei aplicate patronilor de balastiere din Gorj

Mai mulți patroni de balastiere din județul Gorj au fost amendați de comisarii de mediu cu 120.000 de lei pentru o serie de nereguli.

„Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au finalizat un control tematic la operatorii economici care desfășoară activitatea de extracție a agregatelor minerale, pietriș și nisip de pe raza județului Gorj.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate amenzi în valoare de 120 000 lei, fiind stabilite măsuri de intrare în legalitate“, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj.