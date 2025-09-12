spot_img
    News Alert

    Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 12.09.2025

    aparegio

    Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 12.09.2025, în intervalul orar 10:00 -12:00, din cauza avariei la conducta de distributie apa potabila din cartier Olari in proximitatea blocului 8. Avaria a fost cauzată de o firma ce execută lucrări in zona Olari din municipiul Târgu Jiu:

    Zonele afectate de lipsa apa sunt:
    – Cartier Olari

    Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.

