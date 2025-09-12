Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 12.09.2025, în intervalul orar 10:00 -12:00, din cauza avariei la conducta de distributie apa potabila din cartier Olari in proximitatea blocului 8. Avaria a fost cauzată de o firma ce execută lucrări in zona Olari din municipiul Târgu Jiu:

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– Cartier Olari

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă.