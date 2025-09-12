Mihai Weber, între „bomba” de presă și adevăratele mize politice

În România, politica devine adesea mai mult un teatru de umbre decât un spațiu al dezbaterii publice. Când un politician devine incomod, când își afirmă ferm pozițiile și nu se lasă controlat, instrumentele clasice ale adversarilor nu sunt argumentele, ci atacurile mediatice menite să distragă atenția și să decredibilizeze.

Exact acest scenariu se petrece acum cu Mihai Weber, președintele PSD Gorj și șeful Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

Așa-zisa „dezvăluire bombă” despre Mercedesul GLE condus de Weber este, de fapt, o petardă mediatică menită să creeze fum. Vorbim despre o mașină aflată în leasing pe o firmă unde deputatul are calitatea de asociat majoritar. Oricine are minime cunoștințe de legislație știe că un bun în leasing nu aparține utilizatorului, ci companiei de leasing. Așadar, nu figurează în declarația de avere și nici nu are ce să figureze.

De ce, însă, tocmai acum acest „scandal”? Răspunsul e simplu: Liderii politici vocali au devenit incomozi. Cei care atrag semnale de alarmă și spun că măsurile impuse de actualii decidenți nu pot fi aplicate la grămadă, fără discernământ, și nu toate categoriile pot duce pe umeri birurile puse de stat sunt supuși unor campanii de denigrare, care se răsfrâng inclusiv asupra membrilor familiilor lor!

Rezultatul? Liderul politic de la Gorj a devenit ținta unor atacuri comandate, servite la pachet cu insinuări ieftine și cu „investigații” de doi bani. De fapt, se încearcă deturnarea atenției publicului de la problemele reale – economia, siguranța, independența energetică – spre subiecte artificiale, menite să compromită imaginea unui politician care deranjează.

„Bomba” cu Mercedesul este, în realitate, un foc de paie. Dar adevărata întrebare rămâne: cât de jos poate coborî lupta politică în România și cât de departe sunt dispuse să meargă grupurile de interese pentru a-și atinge scopurile mârșave?

Românii nu trebuie să mai cadă în capcana acestor scandaluri fabricate. Trebuie să privească dincolo de perdeaua de fum și să ceară răspunsuri reale la problemele reale. Pentru că adevăratul scandal nu este mașina lui Mihai Weber, ci cinismul unei politici care sacrifică interesul public pentru jocuri de culise.