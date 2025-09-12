spot_img
19.7 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 12, 2025
Altele
    AcasăEditorialMihai Weber, între „bomba” de presă și adevăratele mize politice
    EditorialHeadlines

    Mihai Weber, între „bomba” de presă și adevăratele mize politice

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    64

    În România, politica devine adesea mai mult un teatru de umbre decât un spațiu al dezbaterii publice. Când un politician devine incomod, când își afirmă ferm pozițiile și nu se lasă controlat, instrumentele clasice ale adversarilor nu sunt argumentele, ci atacurile mediatice menite să distragă atenția și să decredibilizeze.

    Exact acest scenariu se petrece acum cu Mihai Weber, președintele PSD Gorj și șeful Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

    Așa-zisa „dezvăluire bombă” despre Mercedesul GLE condus de Weber este, de fapt, o petardă mediatică menită să creeze fum. Vorbim despre o mașină aflată în leasing pe o firmă unde deputatul are calitatea de asociat majoritar. Oricine are minime cunoștințe de legislație știe că un bun în leasing nu aparține utilizatorului, ci companiei de leasing. Așadar, nu figurează în declarația de avere și nici nu are ce să figureze.

    De ce, însă, tocmai acum acest „scandal”? Răspunsul e simplu: Liderii politici vocali au devenit incomozi. Cei care atrag semnale de alarmă și spun că măsurile impuse de actualii decidenți nu pot fi aplicate la grămadă, fără discernământ, și nu toate categoriile pot duce pe umeri birurile puse de stat sunt supuși unor campanii de denigrare, care se răsfrâng inclusiv asupra membrilor familiilor lor!

    Rezultatul? Liderul politic de la Gorj a devenit ținta unor atacuri comandate, servite la pachet cu insinuări ieftine și cu „investigații” de doi bani. De fapt, se încearcă deturnarea atenției publicului de la problemele reale – economia, siguranța, independența energetică – spre subiecte artificiale, menite să compromită imaginea unui politician care deranjează.

    „Bomba” cu Mercedesul este, în realitate, un foc de paie. Dar adevărata întrebare rămâne: cât de jos poate coborî lupta politică în România și cât de departe sunt dispuse să meargă grupurile de interese pentru a-și atinge scopurile mârșave?

    Românii nu trebuie să mai cadă în capcana acestor scandaluri fabricate. Trebuie să privească dincolo de perdeaua de fum și să ceară răspunsuri reale la problemele reale. Pentru că adevăratul scandal nu este mașina lui Mihai Weber, ci cinismul unei politici care sacrifică interesul public pentru jocuri de culise.

    Articolul precedent
    Tânăr de 25 de ani din Runcu, decedat în urma unei boli grave
    Articolul următor
    Amenzi de 120.000 de lei aplicate patronilor de balastiere din Gorj
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!