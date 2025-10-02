spot_img
    Angajator din Bumbești Jiu, amendat cu 200.000 de lei pentru muncă „la negru“

    Alin Petre
    By Alin Petre
    Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat, în luna septembrie, Campania Națională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii numărul 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor de aplicare a acesteia, în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

    „La nivelul județului Gorj, inspectorii de muncă au verificat 14 angajatori, au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 377.500 lei, și au dispus 99 de măsuri obligatorii pentru remedierea abaterilor constatate.

    Un caz deosebit de grav a fost depistat pe raza localității Bumbești-Jiu, unde, în beneficiul unui angajator din domeniul prelucrării și conservării fructelor și legumelor, au fost identificate 11 persoane fără forme legale de angajare, acesta fiind sancționat cu suma maxima prevăzută de 200.000 lei.

    Acțiunea a fost coordonată de Romanescu George Octavian, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj și a beneficiat atât de sprijinul reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, cât și de sprijinul reprezentanților Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 4 Târgu-Jiu“, au transmis reprezentanții ITM Gorj

    „Munca nedeclarată reprezintă o formă gravă de evaziune socială și economică, afectând atât lucrătorii, cât și bugetul de stat. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj va continua acțiunile ferme de identificare și sancționare a angajatorilor care utilizează forță de muncă fără forme legale, indiferent de domeniul de activitate.

    Reamintim că, potrivit articolului 260 alineatul (1) litera e) din Codul Muncii, angajarea unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, în limita maximă de 200.000 lei”, a precizat George Romanescu, inspector-Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

    Amenzi de peste 350.000 de lei

    Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfășurat, în perioada 22–26 septembrie 2025, un număr de 42 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

    Ca urmare a deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 353.500 lei. Totodată, au fost dispuse 71 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformitățile și să alinieze activitatea angajatorilor la prevederele legale în vigoare.

     

    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
