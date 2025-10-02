Mulțumim, PNL și USR! Complexul Energetic Oltenia, între închidere forțată și o amendă de 2 miliarde €

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România riscă o penalitate de aproximativ 2 miliarde de euro dacă va menține în funcțiune centralele pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia după finalul lui 2025, termen asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Problema? Nu Uniunea Europeană a impus 2025, ci guvernanții de la București, în frunte cu PNL și USR, care au negociat cu mult entuziasm și puțină minte închiderea cărbunelui cu 15-25 de ani mai devreme decât vecinii. Germania a obținut 2050, Polonia 2040. România? 2025, ca să „iasă bine la poză” și să curgă banii europeni.

„Nu noi v-am cerut să închideți în 2025, v-ați asumat singuri asta”, i-a spus clar oficialul european Céline Gauer ministrului Ivan. Iar investițiile promise în locul cărbunelui? Niciuna nu e gata. Zero. Nada.

Rezultatul: România riscă să ajungă la blackout, dar cu PNRR bifat și cu bani direcționați, desigur, spre fiefurile politice. Restul țării? Poate sta la lumânare.

Între timp, CE Oltenia – principalul producător pe bază de cărbune – cere amânarea termenelor de închidere, dar Bruxelles-ul amintește că România și-a făcut singură planul.

În concluzie, nu UE a pus cuțitul la gâtul României, ci PNL și USR, care au negociat să închidem cărbunele în 2025. De ce? Simplu: ca să împartă rapid fondurile PNRR după bunul plac.

Și acum, țineți minte: dacă rămâneți fără curent la iarnă, aprindeți o lumânare… în semn de recunoștință pentru negociatorii PNRR.