Inaugurare importantă la Novaci

Sediu nou pentru Subunitatea de Intervenție Pompieri Novaci, Subunitatea de Intervenție a Jandarmeriei Novaci și Stația de Ambulanță Novaci, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Astăzi , 2 octombrie a.c., a avut loc inaugurarea obiectivului. La eveniment a participat prefectul județului Șerban Predescu.

„Astăzi, prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, a participat la inaugurarea unui obiectiv esențial pentru creșterea capacității de intervenție în situații de urgență: sediul integrat al celor trei structuri de intervenție – Subunitatea de Intervenție Pompieri Novaci, Subunitatea de Intervenție a Jandarmeriei Novaci și Stația de Ambulanță Novaci, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Acest nou sediu din localitatea Novaci va găzdui, în mod integrat, echipele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” Gorj, ale Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj și ale Serviciului Județean de Ambulanță. Prin această investiție, autoritățile județene și locale au făcut încă un pas concret pentru a asigura servicii publice de calitate, adaptate nevoilor reale ale cetățenilor. Structurile vor acționa împreună pentru a oferi asistență de specialitate locuitorilor din Novaci și din localitățile limitrofe, cu timpi de reacție mai scurți și intervenții mai eficiente.

„Această inaugurare demonstrează că siguranța cetățeanului nu este doar un obiectiv asumat, ci o realitate care prinde contur prin investiții concrete și parteneriate solide. Mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui obiectiv – un proiect care servește direct interesul comunității”, a transmis prefectul județului Gorj, Șerban Predescu.

Instituția Prefectului – Județul Gorj va continua să susțină proiectele care întăresc capacitatea de intervenție la nivel local și județean, contribuind la crearea unui climat de siguranță pentru toți cetățenii, au mai transmis oficialii.